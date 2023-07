Strombad Kritzendorf: Junge Frau steckte in der Donau fest

Zu einem spektakulären Einsatz wurden heute gegen 11 Uhr vier Feuerwehren auf die Donau in Kritzendorf bei Klosterneuburg alarmiert. Auf Höhe des Strombades blieb eine junge Frau, mitten auf der Donau, mit einem Fuß zwischen zwei Granitsteinen einer Buhne (Buhnen sind Bauwerke innerhalb des Flussbetts, die der Stromregelung dienen, Anm.) stecken und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Augenzeugen wurden auf den dramatischen Zwischenfall aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Einer Bootsbesatzung der Feuerwehr Kritzendorf gelang es, das eingeklemmte Opfer zu befreien.

Ein, an einem Rettungsseil gesicherter Feuerwehrmann sprang in die Donau, tauchte zu dem eingeklemmten Fuß unter und konnte einen der Steine kurzfristig zur Seite schieben, sodass sich die Frau befreien konnte. Sie wurde in das Rettungsboot aufgenommen und zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert.