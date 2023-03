Fünf Einsätze innerhalb von 24 Stunden für die Feuerwehr Kierling

Von Person in Notlage bis zu Wasserschaden: Fünf Einsätze hintereinander forderten am Samstag die Feuerwehr Kierling.

Am Samstag wurden die Kameraden der Feuerwehr Kierling, sowie Polizei und die Rettungssanitäter um 9:50 Uhr, zu einer Person in Notlage in die Wunderlgasse alarmiert.

Ein Unfall wurde in der Wohnung vermutet, die Kameraden öffneten die Türe und die Rettungskräfte konnten die Person erstversorgen. Kurz nach 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte wieder alarmiert und öffneten die Türe.

Kurze Zeit später, um 17 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu Auspumparbeiten in die Summergasse alarmiert. Der Keller eines Hauses stand ca. acht Zentimeter unter Wasser. Nach dem Einsatz der Unterwasserpumpe, arbeiteten die Kameraden mit den Nass-Sauger weiter um den Großteil des Wassers abzupumpen. Nach zwei Stunden im Einsatz, konnten sie wieder einrücken.

Am Sonntag, den 5. März 2023 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kierling sowie die Polizei, in den frühen Morgenstunden um 4.46 Uhr, zu einer Türöffnung zu den Wohnhäusern bei der Hauptstraße alarmiert.

Eine Bewohnerin bemerkte Wasserflecken an der Decke die sich ausgebreitet haben. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Polizei, wurde die Wohnung daneben kontrolliert und sie suchten nach der Herkunft des Wasserschadens. Nachdem die Ursache nicht gefunden werden konnte, wurden die zuständige Hausverwaltung und ein Installateur informiert, welche die Einsatzkräfte um 8:30 Uhr erneut alarmierte, da sich die Wasserflecke vergrößerten. Daraufhin wurde eine weitere, leer stehende Wohnung kontrolliert, doch auch hier konnte man die Ursache für den Wasserschaden nicht feststellen.

Nach insgesamt sieben Einsatzstunden am Wochenende, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

