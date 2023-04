Neues Leben in den Zentren Klosterneuburgs

Die Weiternutzung bestehender Geschäftslokale im Erdgeschoss beziehungsweise die Widmung als solche bei Neubauten – das sieht das Konzept für die Belebung der Zentren vor, das nun in einer Dialogvorstellung in der Babenbergerhalle vorgestellt wurde. Ein Expertenteam hat sich im Auftrag der Stadtgemeinde Klosterneuburg und die Katastralgemeinden angeschaut und folgende Gebiete für das neue Konzept ausgewählt: Stadtplatz/Niedermarkt, Weidlinger Straße/Wiener Straße, Rathausplatz/Leopoldstraße, Kierling und in Kritzendorf das Amtshaus und der Bahnhof als Zone I.

Eine Zone I definiert sich durch historische Gebäude, seine dichte Bebauung und eine hohe Nutzungsmischung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Gastronomie. Diese soll in den ausgewählten Zonen erhalten bleiben und nicht durch Wohnungen, Garagen oder Müllräume ersetzt werden.

„Die Veranstaltung war sehr gut besucht und ganz überwiegend war das Feedback sehr positiv“, freut sich Johannes Edtmayer (Grüne) über die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher. Er ist als Stadtrat zuständig für Stadtbildpflege, Stadtplanung und Naturschutz.

Öffentliche Einsichtnahme bis 19. Mai im Rathaus

Aber nicht nur in der Bevölkerung wird das neue Konzept zur Stadtbelebung teilweise kontroversiell diskutiert. Auch in der Stadtpolitik wird das Thema diskutiert. „Der Trend der Verringerung von Handelsflächen macht auch vor Klosterneuburg nicht Halt. Daher werden wir eine Regelung beschließen, die Raumkonkurrenz mit Wohnungen in Geschäftsbereichen verhindert. Das wird leider nur dort gelingen, wo wir geschlossene Handelsbereiche vorfinden. Es soll aber ein aktiver Beitrag dazu sein, um Unternehmen vor unmäßigen Mietdruck zu schützen“, betont Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) die Wichtigkeit dieser Änderung der Bauordnung.

Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) lehnt die Verordnung zur Widmung Bauland Kerngebiet mit der Zusatzbezeichnung „Geschäftsgebiet“ dagegen wegen „massiver Eingriffe in das Eigentumsrecht“ ab. „Der Liegenschaftseigentümer darf beispielsweise kein Wohnhaus mit einer barrierefreien Wohnung im Erdgeschoß errichten. Der Liegenschaftseigentümer muss im Erdgeschoß Geschäftsflächen (beziehungsweise Gaststätten, Büroräume, Versammlungs– und Vergnügungsstätten, Werkstätten, Räumlichkeiten für kulturelle oder soziale Zwecke) errichten, auch wenn er diese Nutzungen in seinem Haus nicht will. Der Liegenschaftseigentümer muss die Leerstandskosten tragen, wenn er die der Gemeindeverordnung entsprechenden Räumlichkeiten zwar geschaffen hat, aber nicht vermieten kann“, kann Pitschko die Sorgen so mancher Eigentümer nachvollziehen.

Auch Stadtrat Karl Schmid-Wilches sieht bei der Vorschreibung in der Flächenwidmung Probleme. Aber nicht nur dabei: „Solange die Infrastruktur allgemein nicht angeboten wird, ist es fast unmöglich die Stadtkerne zu beleben.“

Wer sich nun selbst ein Bild von dem neuen Konzept und den genauen Zonen in Klosterneuburg, Kritzendorf und Kierling machen will, hat dazu noch bis 19. Mai im Rathaus sowie auf der Website der Stadtgemeinde Klosterneuburg die Möglichkeit.

Und am Stadtplatz soll bereits in Kürze wieder mehr Leben einziehen. „Einen Beitrag zu mehr Leben am Stadtplatz wird es demnächst mit einem neuen Gastrostand geben und für das leerstehende Lokal der ehemaligen Berger-Filiale gibt es auch schon konkrete Ideen“, freut sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, dass sich an einem der zentralen Plätze der Babenbergerstadt wieder etwas tut und dort das Konzept zur Stadtbelebung funktioniert.

