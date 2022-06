Royale Erinnerung: Die Queen zu Besuch in Klosterneuburg

Vollbild

Landeshauptmann Andreas Maurer und Generalabt Gebhard Koberger begrüßten im Mai 1969 einen besonderen Ehrengast: Queen Elizabeth erkundete bei ihrem Staatsbesuch in Österreich das Stift. Ein Eintrag im Gästebuch dokumentiert den royalen Besuch. „Es wird an jedem einzelnen Klosterneuburger liegen, welchen Eindruck die Königin und vor allem ihre Begleiter mit nach England zurücknehmen“ – so die Ankündigung der Klosterneuburger Nachrichten, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt vom Stadtarchiv Klosterneuburg.

