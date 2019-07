Die Gemeinde, geteilt in zwei Hälften, abgeschnitten von Klosterneuburg, nur eine weitläufige Umleitung bringt einen in die Stadt – und das zwei Monate lang. So präsentiert sich aktuell Kritzendorf.

Der Grund: die Baustellen-Totalsperre der Hauptstraße bei der Enge Amtshaus. Wenn andere sich darüber in Flüchen ergehen, machen zwei aus der Not eine Tugend. Gastronom Manuel Hammer und Allgemeinmediziner Peter Kaufmann haben sich kurzerhand ein einspuriges E-Fahrzeug zugelegt und „schwindeln“ sich jetzt täglich mehrmals durch die Baustelle.

Als Arzt muss Peter Kaufmann schnell bei seinen Patienten sein, und wer Kaufmanns Terminkalender kennt, weiß, dass das ein paarmal am Tag der Fall ist. „Schon allein meine Tätigkeit bei den Barmherzigen Brüdern zwingt mich, durch die Baustelle zu fahren. So muss ich mehrmals am Tag hin und her pendeln“, erzählt Kaufmann. Im Zuge einer Infoveranstaltung hat Kaufmann von der Möglichkeit erfahren, sich ein E-Moped anzuschaffen.

„Natürlich muss ich das Moped über den Gehsteig durch die Baustelle schieben, aber es ist das Kleinste seiner Bauart und daher entsprechend leicht“, so Kaufmann, der durch das getrennte Kritzendorf noch mehr Hausbesuche machen muss als vor der Sperre.

Noch kleiner ist das neue Gefährt von Gastronom Manuel Hammer. Er hat sich einen E-Scooter zugelegt und ist damit das erste Mal in seinem Leben einspurig unterwegs. Die Baustellen-Sperre liegt genau zwischen seinen beiden Arbeitsstätten, dem Gasthaus Ockermüller und dem Cafe im Amtshaus. „Die E-Mobilität ist gerade für mich sehr interessant, weil ich mehrmals am Tag kurze Strecken, auch mit Lasten, zurücklegen muss“, denkt Gastronom Hammer daran, sich einen kleinen Lieferwagen mit Elektromotor für seine Betriebe anzuschaffen.

Sein Kaffeehaus beim Amtshaus sperrt Hammer für die Sommermonate zu: „Erst wenn die Baustelle fertig ist, sperr ich wieder auf. Das hat derzeit keinen Sinn, weil die Strombadgäste komplett ausbleiben.“ Sein Gasthaus „Ockermüller“ hält er aber weiterhin offen.