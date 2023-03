Endlich wieder Strom tanken am Stadtplatz in Klosterneuburg

Monatelang war sie defekt, nun können sich e-Mobilisten in Klosterneuburg freuen: Die e-Ladestation am Stadtplatz wurde erneuert und wieder in Betrieb genommen. Darüber hinaus soll in den nächsten Jahren der strategische Ausbau der Ladeinfrastruktur vorangetrieben werden, sind sich Vizebürgermeister Roland Honeder, Stadtrat Leopold Spitzbart (beide VP) und Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) einig.

Konkret sollen neun weitere e-Ladestationen errichtet werden. „Die Basis hat das e5 Team bereits 2019 mit der Erstellung eines e-Tankstellen-Ausbauplanes gelegt, welcher jetzt schrittweise umgesetzt werden soll“, erklärt Honeder, der überzeugt ist, dass „der e-Mobilität, trotz oder gerade wegen der Energiekrise, die Zukunft gehört: „Energieeffizient, leise und klimafreundlich, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt.“ Wien Energie wird nun gemeinsam mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg bis Ende 2026 insgesamt zehn Bezahl-E-Ladestationen errichten.

Auch in den Katastralgemeinden Weidling, Kierling und Kritzendorf soll es dann möglich sein Ökostrom zu tanken. Die e-Tankstellen werden mit dem Modell „WE Charge Prime Station“ ausgerüstet und 2 x 11 kW Ladeleistung haben.

Infrastruktur im öffentlichen Raum

Vizebürgermeister Honeder, Umweltgemeinderat Spitzbart und Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger sind sich einig: „Zumeist laden die Benutzer der e-Autos zu Hause beim Einfamilienhaus. Wenn wir allen Bürgern eine Chance auf die Nutzung von e-Mobilität geben wollen, dann brauchen wir Lösungen auch für den öffentlichen Raum und den großvolumigen Wohnbau. Die Konzepte dazu liegen auf dem Tisch. Deshalb wollen wir in den nächsten Jahren einen strategischen Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben.“

Kritik kommt vom Verkehrsstadtrat

Verkehrstadtrat Hehberger freut sich zwar über zwei neue Ladepunkte am Stadtplatz, spart aber trotzdem nicht mit Kritik: „Wenn ich bedenke, wie lange die Umsetzung gebraucht hat, schwindet meine Zuversicht.“ Anfang 2019 wäre mit viel Aufwand und Einsatz von Steuermitteln das Konzept zur e-Mobilität und Ladeinfrastruktur in der Stadtgemeinde Klosterneuburg vorgestellt worden. „Dass es zu den ersten Umsetzungsschritten aber vier Jahre gedauert hat, ist ernüchternd“, so Hehberger.

Hehberger fordert mehr Entscheidungsmut und klare Vorgaben vom Bürgermeister von Klosterneuburg, um die Klimaziele zu erreichen: „Sorgen Sie für entsprechende Ressourcen und schichten Sie endlich Finanzmittel in den Klimaschutz um“, so die Aufforderung, denn auch Klosterneuburg könne nicht länger am alten Verhaltensmuster von noch mehr Benzin und Dieselverbrauch festhalten. Alle Wissenschaftler wären sich einig: Der Verbrennungsmotor, werde die Menschen auch mit e-Fuels nicht aus der Klimakrise führen. In sieben Jahren müsse jeder Kopf (s)eine CO₂ Verbrauchshalbierung vollzogen haben und in 17 Jahren dürfe kein zusätzlicher CO₂ Ausstoß mehr vom Verkehr in die Umwelt geblasen werden.

„Ich frage mich, wie und in welcher Form wird der CO₂-Reduktionspfad von der Verwaltung an die Bürger von Klosterneuburg kommuniziert und vor allem, wie wird diese Transformation mit dieser Regierung – in der Stadt Klosterneuburg und im Land Niederösterreich – die gerade jetzt wieder dem Individualverkehr frönt, umgesetzt werden?“, so der Verkehrsstadtrat.

