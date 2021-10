Klosterneuburger Handyparken ist nun im Vollbetrieb

Das Parken mit Handyparken ist via App am Smartphone und auch via SMS an die Nummer ( 0664 / 660 6000 möglich. Für die Parkscheinbuchung mit Handyparken fallen pro Parkschein € 0,18 Service-Entgelt an.

Für Viel-Bucher gibt es das praktische Viel-Parker Paket um € 2,99 / Monat oder um € 29,99 / Jahr, durch dessen Benutzung man das Service-Entgelt pauschal entrichtet. Dieses kann man bequem in der Handyparken App kaufen.

Weitere Informationen unter www.handyparken.at sowie unter www.klosterneuburg.at/kurzparkzone.