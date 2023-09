Von Höflein nach St. Andrä: „Wir waren gern euer Wirt“

Das Gasthaus „Roter Hahn“ hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Anfang Oktober 2018 übernahm Kurt Nachtmann mit dem Verein „Landleben miteinander“ das Lokal, nachdem es ein halbes Jahr zu war. Nun neigt sich auch dieses Kapitel seinem Ende zu. Am 31. August ist Schluss. Kurt Nachtmann macht allerdings kulinarisch gesehen weiter: in St. Andrä-Wördern.

„Unser Pachtvertrag läuft Ende August aus. Außerdem wären große Investitionen fällig, die wir als Verein nicht stemmen können. Dazu kommen enorme hohe Betriebs- und Energiekosten“, erklärt Nachtmann das Ende für den „Roten Hahn“ unter seiner Führung.

Neben dem Gastronomiebetrieb war ein Ziel des Vereins „Landleben miteinander“ Menschen in schwierigen Lebenssituationen unkompliziert und günstig Wohnraum zu vermitteln. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner konnte der Verein in den letzten Wochen neue Unterkünfte, sei es Gemeindewohnungen oder betreuetes Wohnen, besorgen. Die letzten Beiden, eine Mutter mit behinderten Kind aus Kritzendorf, siedelt bis Ende August ins Mesnerhaus, das ihr die Pfarre Höflein zur Verfügung stellte. Restliches Inventar geht an die Lions.

Trotzdem geht Nachtmann mit einem weinenden Auge aus Höflein weg. Und auch die Suche nach einem neuen Objekt, in dem wieder mehr der soziale Aspekt im Zentrum ist, weiter.

Kulinarisch geht es in St. Andrä-Wördern am Kirchenplatz weiter und das sizilianisch. „Es wird alles geboten, das der italophile Gaumen liebt“, lädt Nachtmann die Höfleinerinnen und Höfleiner in sein Lokal ein paar Kilometer stromaufwärts ein.