Mit der NÖN zum Babenberger Business Ball

Das Ballkomitee des Babenberger Business Balls hat sich für das Jahr 2023 für einen neuen und ungewöhnlichen Termin entschieden. Der 16. BBB wird am Samstag, 6. Mai, in der Babenbergerhalle stattfinden. „Der diesjährige Ball wird dank zweier neuer Tanzschulen in Klosterneuburg – der Tanzschule Chris und der Tanzschule Wopienka – ganz im Zeichen des Tanzes stehen“, freut sich Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann für das Ballkomitée. „Dies wird sich schon bei der Eröffnung zeigen und in der neuen Raiffeisenbank Tanz-Bar im Göppingerstüberl seine Fortsetzung finden.“

Begrüßt werden die Gäste mit einem Sektempfang mit „Art Brut Sekt“, für Tanzmusik bis in die Morgenstunden sorgen Christoph und Lea Hornstein mit dem Tanzorchester Cremisa. Mit dabei sind die legendären Taxi-Tänzer, die tanzwillige Damen über das Parkett führen. Die Fotobox sorgt für schöne Erinnerungen, ein weiterer Höhepunkt ist die Tombola mit über 600 Preisen.

Wer sich stilvoll auf den Ball einstimmen möchte, für den bieten die Damen vom Lions Club Futura vor dem Ball unter dem Motto „Dinner and Dance“ wieder Aperitif und Kulinarisches in der Vinothek des Stifts.

Gemeinsam mit den Veranstaltern verlost die NÖN 3x2 Karten für den Babenberger Business Ball am 6. Mai in der Babenbergerhalle. Wer bis Donnerstag, 27. April, ein Email mit dem Betreff Babenberger Business Ball an redaktion.klosterneuburg@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

