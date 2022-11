Bald Wärme aus Klosterneuburgs Kanal-Abwasser?

Seit Jahren wandelt die Kläranlage in Klosterneuburg Klärgas aus Klärschlamm mit einem Blockheizkraftwerk in Energie um und erzeugt somit jede Menge Ökostrom und Wärme. Die international für ihre Energieeffizienz ausgezeichnete Kläranlage ist ein wahrer Alleskönner.

Durch stetige Ausbaumaßnahmen versorgt sie sich mittlerweile sogar zu rund 75 Prozent selbst mit Strom und Wärmeenergie und kommt dabei ihrer Hauptaufgabe, nämlich sauberes Wasser zu erzeugen, bestens nach. In der letzten Sitzung des Stadtrates wurde nun der Auftrag für eine Potenzialanalyse zur Energiegewinnung aus dem Abwasser vergeben.

„Im kommunalen Abwasser steckt ein hohes Energiepotenzial“, weiß Vizebürgermeister und Energieeffizienzstadtrat Roland Honeder (ÖVP). Täglich fielen in jedem Haushalt große Mengen an Abwasser an. Dabei betrage die Temperatur des Abwassers das ganze Jahr hindurch im Allgemeinen zwischen 12 und 20 Grad und wäre höher als die Temperatur von Grundwasser oder Außenluft.

Honeder: „Die Energie des warmen Abwassers kann einerseits zur Heizung und Kühlung von Gebäuden, andererseits zur Warmwasseraufbereitung und damit höchst effizient zur Einsparung von fossilen Brennstoffen eingesetzt werden.“

„Unsere Kläranlage ist preisgekrönt für ihre Schritte Richtung Energieautarkie.“

Umweltgemeinderat Stadtrat Leopold Spitzbart (ÖVP) ergänzt: „Um das Potenzial für die wirtschaftliche Nutzung von Energie aus Abwasser für die Stadtgemeinde Klosterneuburg herauszufinden, wurde nun die Erstellung einer Studie vom Stadtrat beauftragt.“

Im Falle des erwarteten positiven Ergebnisses dieser Potenzialstudie für bestimmte Bereiche und Projekte der Stadtgemeinde Klosterneuburg könnte der nächste Schritt die Durchführung einer Machbarkeitsstudie sein, da die verfügbare Abwasserwärme wesentlich dazu beitragen könne, die Klima- und Energieziele zu erreichen. Spitzbart: „Sowohl die Potenzialanalyse als auch die Machbarkeitsstudie werden durch den Klima-und Energiefonds gefördert.“

Honeder abschließend: „Wie wichtig Energieversorgungssicherheit und Einsparung ist, wird uns derzeit täglich vor Augen geführt. Unsere Kläranlage ist preisgekrönt für ihre Schritte Richtung Energieautarkie – den erfolgreichen Weg wollen wir nun fortsetzen.“ Die hohe Energieeffizienz wäre auch gut für alle Gebührenzahler, da Strom und Gas nur in geringerem Ausmaß teuer zugekauft werden müssten.

