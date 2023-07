Noch mehr Sonnenstrom für Kritzendorf

KritzendorfDie Stadtgemeinde Klosterneuburg plant, die bestehende Photovoltaik-Anlage am Dach des Kindergarten Kritzendorf zu erweitern. Die Anlage wurde im Jahr 2017 von der Firma Klenk und Meder installiert und hat eine Leistung von 19,98 kWp. Bei der letzten Gemeinderatsitzung wurde nun eine Erweiterung beschlossen. Zukünftig sollen alle verfügbaren Flachdachflächen genutzt und die Leistung auf 58,72 kWp erhöht werden.

Die Photovoltaik-Anlage ist als Überschusseinspeisung konzipiert. Das heißt, der produzierte Strom wird zunächst für den Eigenverbrauch des Kindergartens genutzt. Wenn mehr Strom erzeugt als verbraucht wird, wird der Überschuss verkauft oder in eine mögliche Energiegemeinschaft eingebracht. Damit leistet die Anlage einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Gemeinde.

Für die Erweiterung der Anlage wurden sechs Unternehmen zur Angebotslegung eingeladen. Das billigste erhielt den Zuschlag.

Die PV-Anlage wird gefördert

Da es sich um eine Investition im Betrieb Kindergarten handelt, kann die Stadtgemeinde die Vorsteuer abziehen und somit die Kosten nochmals reduzieren. Außerdem ist die Anlage für eine 50-prozentige Projektunterstützung durch das Klimaschutz- und Energieprogramm (KIP) 2023 vorgesehen. Zusätzlich wird beim Land Niederösterreich um eine Bedarfszuweisung für Energiespargemeinden in Höhe von etwa 5.000 Euro angesucht.

Dazu Vizebürgermeister Roland Honeder: „Diese Photovoltaikanlage ist die 21. der Gemeinde. Ich bin stolz, dass wir mittlerweile viel Wissen beim Photovoltaikanlagenbau gesammelt haben und wir sowohl technisch ein ausgezeichnetes Produkt kaufen, als auch fördertechnisch optimiert haben.“ Umweltgemeinderat Stadtrat Leopold Spitzbart ergänzt: „Mit dem Beschluss des Stadtrates die 21. PV-Anlage zu errichten setzt die Gemeinde wieder einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit und zur Senkung des ökologischen Fußabdruckes der Stadt.“ So wäre in den letzten Jahren sowohl in die Produktion erneuerbarer Energien als auch in die Energieeinsparung investiert worden.

Spitzbart: „Nach dem Motto ,Was wir an Energie einsparen, müssen wir nicht durch erneuerbare Quellen erzeugen' wollen wir diesen Weg entschlossen weiter gehen.“