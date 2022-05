Raus aus russischem Gas! Klosterneuburger Run auf die Fernwärme

Werbung

Der dringende Wunsch, nicht mehr von russischem Gas abhängig zu sein und die Angst, in der nächsten Heizperiode in der kalten Wohnung sitzen zu müssen, lösen in Klosterneuburg einen wahren Run auf die gerade im Ausbau befindliche Fernwärme aus. Pressesprecher Stefan Zach von der EVN: „Das hat letztes Jahr schon begonnen. Die Anfragen haben sich nicht verdoppelt oder verdreifacht – sie haben sich vervielfacht.“

Anfragen gehen durch die Decke

Angefangen hat es 2021, als die Preise für alle Energieformen angezogen haben. Doch der wirkliche Antrieb ist der Überfall Russlands auf die Ukraine und die ständige Bedrohung, dass Putin den Gashahn abdreht. Die fast völlige Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas will keiner und daher wird auch in der Bevölkerung nach Alternativen gesucht.

Eine echte Alternative für Klosterneuburg ist die Naturwärme, die derzeit auf Hochtouren ausgebaut wird. Wir merken das täglich an den ärgerlichen Behinderungen durch Baustellen in unserer Stadt. Aber wer Alternativen will, muss das wohl hinnehmen.

„Die Anfragen nach individuellen Anschlussmöglichkeiten an die Naturwärme gehen durch die Decke“, beschreibt der Pressesprecher der EVN Stefan Zach eine nicht ganz bewältigbare aktuelle Situation.

Man sei zwar, was den Ausbau des Netzes in Klosterneuburg betrifft im Plan, doch zusätzliche Ausbauten sind aktuell nur schwer umsetzbar. Zach: „Bereits vor der Ukraine-Krise war Klosterneuburg eine absolute Vorzeigeregion, was die Nachfrage nach Naturwärme betrifft. In nur knapp zwei Jahren konnte das Naturwärmenetz von 3,5 km Länge auf nun rund 13 km ausgebaut werden.“ Dies konnte unter anderem nur durch die Unterstützung der Stadtpolitik erreicht werden.

„Wir können derzeit lediglich Interessierte in unmittelbarer Trassennähe zeitnah an das Netz anschließen. Alle anderen ersuchen wir um Geduld.“ Stefan Zach, EVN-Unternehmenssprecher

Die Biomasseanlage mit ihren zwei 4,5 MW großen Biomassekesseln, die seit Oktober 2020 in Betreib ist, könne im Endausbau umweltfreundliche und nachhaltige Wärme für umgerechnet rund 14.000 Haushalte produzieren.

Durch die Verwerfungen am Energiemarkt hätte sich aber die Nachfrage nach dieser heimischen Wärmeversorgung noch einmal dramatisch verstärkt. Diese starke Nachfrage nach Naturwärme freut die EVN natürlich, bringt in der Abwicklung aber leider einige Probleme mit sich: „Wir freuen uns natürlich über diesen enormen Zuspruch zu unserem Naturwärmeangebot. In Zeiten des sichtbaren Klimawandels kann man das nur begrüßen. Allerdings führt der starke Nachfrageanstieg in Verbindung mit den Störungen der globalen Lieferketten zu langen Wartezeiten bei Materialien und Komponenten.“

Bis 2025 soll dieser Plan verwirklicht sein. Foto: Foto basemap/ EVN Matejschek

Bei wichtigen Bestandteilen des Fernwärmenetzes hätte man derzeit Lieferzeiten von vier bis sechs Monaten. „Aus diesen Gründen können derzeit lediglich Interessierte in unmittelbarer Trassennähe zeitnah an das Wärmenetz angeschlossen werden. Alle anderen ersuchen wir derzeit um Geduld“, erläutert Zach.

Im Prinzip wolle man natürlich alle Interessenten an das Netz anschließen. Es gäbe aber Häuser, die weit abseits der Haupttrassen lägen. Zach: „In diesen Fällen ist die Distanz zu weit und der Heizwärmeverbrauch zu gering, sodass eine Naturwärmelieferung unwirtschaftlich wird. Hier müsste man sich alternative Energieformen überlegen“, so Zach.

Der Zusammenschluss bestehender Biomasseanlagen, ist auch ein Teil des Konzepts. So ist die Stiftanlage ja bereits mit der EVN-Biomasseanlage verbunden, in Kitzendorf und mit der IST-Austria in Maria Gugging wird es auch solche Zusammenschlüsse geben. „Das gibt vor allem mehr Sicherheit, was die Energieversorgung betrifft“, so Zach. Insgesamt werden 20 km Netz ausgebaut.

In der Bevölkerung geht das Gerücht um, das EVN-Biomassewerk werde, allen Widersinnigkeiten zum Trotz, mit Gas befeuert. EVN-Sprecher Zach ist es ein Bedürfnis hier aufzuklären: „Es gibt zwar einen Gaskessel, aber den brauchen wir nur als Reserve-Energieform, im Falle eines Defekts oder zur Spitzenlastabdeckung.“ Aber selbst diese Noteinrichtung werde später nicht mehr gebraucht, weil die Wärme aus anderen Biomassewerken zugeleitet werden könne.

Insgesamt werden in der Stadt Klosterneuburg 18 Millionen Euro in die Fernwärme investiert.

Die Angst treibt zum Handeln

