Happyland-Sparprogramm bevor man ganz baden geht

In Deutschland und Österreich wird zumindest darüber diskutiert: Sollen die energiefressenden Schwimmbäder, wenn es mit der Energie wirklich knapp wird, geschlossen werden? Aktuell gibt es in den meisten Bädern einen Stufenplan fürs Energiesparen. Was das Klosterneuburger Freizeitzentrum Happyland betrifft, ist man auf ähnlichem Kurs.

Denn die Energiekosten steigen trotz Versorgung durch Fernwärme rasant. Wurden 2019 noch zwölf Prozent der Gesamtkosten für Energie aufgebracht, so sind es nach realistischen Prognosen 2023 22 Prozent, also fast eine Verdoppelung. In Zahlen: 2022 muss für das mit rund 1,2 Millionen Euro subventionierte Happyland rund eine halbe Million Euro für Energie bezahlt werden.

Setzt erste Schritt zum Energiesparen: Happyland Geschäftsführer Wolfgang Ziegler. Foto: Martin Wa

Dabei verbraucht das Happyland kein Gas. Die Energiequellen sind Fernwärme vom Stift Klosterneuburg und Strom. „Wir sind gut unterwegs, was die Energiequellen betrifft, denn die Kosten der Fernwärme sind überschaubar“, bleibt Geschäftsführer Wolfgang Ziegler optimistisch.

Trotzdem wird laut Ziegler die Stadtgemeinde in Zukunft – energiebedingt – 30 bis 50 Prozent mehr zuschießen müssen. Aber was sind die Energiefresser im Happyland?

„Wir wissen nicht, wie sich die Preise entwickeln werden. Deshalb fahren wir derzeit auf Sicht.“ Wolfgang Ziegler Geschäftsführer Happyland

„Das kann man nicht so leicht beantworten. Fest steht, dass das Wellenbad am meisten Energie braucht. Dann das Sportbecken, aber da bräuchte man schon wesentlich weniger. Im Prinzip hält sich schon jetzt das Happyland an die Empfehlung der Regierung an uns alle, zehn bis 15 Prozent Energie einzusparen“, erklärt Ziegler. Das lässt sich auch punktuell bewerkstelligen.

„Vorab will ich sagen, dass mir das Wichtigste ist, dass die Bevölkerung gesund durch diese Energiekrise kommt“, so der Happyland Geschäftsführer. Die Gesundheit der Kinder und der älteren Generation hänge von der Möglichkeit ab, sich sportlich im Freizeitzentrum zu betätigen. Ziegler: „Wir wissen nicht, wie sich die Preise entwickeln werden. Deshalb fahren wir derzeit auf Sicht.“

Konkret sind folgende Sparmaßnahmen bereits angelaufen, oder werden sukzessive umgesetzt:

In den allgemeinen Bereichen, wie Büros, Gänge, Eingangsbereich und Garderoben wird die Temperatur um zwei Grad gesenkt.

Das Leuchtschild im Außenbereich wird um 21 Uhr abgedreht.

Die Wassertemperatur des Sportbeckens ist um ein Grad – ohne Beschwerden der Gäste – reduziert worden.

Das Wellenbecken wird in naher Zukunft am Dienstag und Mittwoch erst ab 13 Uhr geöffnet sein. Angedacht ist, diese Maßnahme auch mittelfristig beizubehalten, denn – außer in den Schulferien – ist das Wellenbecken von Kindern und Familien wenig frequentiert. Auch in den Abendzeiten ist eine Sperre angedacht.

„Großteils haben wir die Beleuchtung schon auf LED umgestellt. Als nächste Maßnahme soll 2023 die Optimierung der Lüftung und der Wärmerückgewinnung angegangen werden.“

Derzeit herrscht im Wellenbeckenbereich eine Wassertemperatur von 31 und Lufttemperatur von 32 Grad. Eine Drosselung ist aber für Ziegler problematisch: „Es gäbe zum Beispiel keine Babyschwimmkurse mehr.“ Und: „Wie viele Leute kommen dann noch?“ Eine Komplettsperre der gesamten Badeanlage, ist für Ziegler kaum vorstellbar: „Wenn wir das Wasser komplett auslassen und die Heizung abdrehen, hätte das mit Sicherheit bauliche Schäden zur Folge.“

Den Saunabereich und den Eislaufplatz zuzumachen, brächte zwar ein großes Einsparungspotenzial, Ziegler hält aber dagegen: „Das sind die Bereiche, wo wir positiv wirtschaften. Drehen wir diese zu, dann fehlt uns auf der Einnahmenseite Geld.“

Trotzdem werde daran gedacht, auch den Saunabetrieb auf fünf Tage in der Woche zu beschränken. Das hätte auch corona-bedingt funktioniert. Beim Eislaufplatz werden keine Indoorbereiche mehr offengehalten. Alles soll sich im Außenbereich abspielen. Auch in der Tennishalle, in der Sporthalle und im Fitnessraum denkt man daran, die Temperatur zu senken.

Gibt es Pläne auf nachhaltige Energieformen umzusteigen? Ziegler: „Großteils haben wir die Beleuchtung schon auf LED umgestellt. Als nächste Maßnahme soll 2023 die Optimierung der Lüftung und der Wärmerückgewinnung angegangen werden. Da werden wir endlich eine Lösung für die Probleme mit der Wärmepumpe finden“, ist Ziegler überzeugt.

Photovoltaik wäre nach den letzten statischen Erkenntnissen auf dem Dach der Tennishalle möglich. Da müsse man sich aber überlegen, was für ein Modell wirtschaftlicher ist. Ziegler: „Entweder man lässt sich eine komplette Anlage zu einem guten Strompreis auf das Dach stellen, oder man investiert selbst und profitiert davon alleine. Letztlich eine Entscheidung des Eigentümers Stadt.“

„Jetzt, in der Energiekrise, stellt sich ja doch heraus, dass durch des Fehlen der Gebäudehülle-Sanierung ein Schaden entstanden ist.“ Happyland-Kritiker Peter Hofbauer

Im Masterplan der Sanierung des Happylands war ursprünglich auch eine energietechnische Sanierung der Gebäudehülle des Happylands vorgesehen, die dann aus monetären Gründen nicht durchgeführt wurde. Das fand auch seinerzeit im Rechnungshofbericht seinen negativen Niederschlag. War das aus heutiger Sicht, in der Energiekrise, ein Fehler? Ziegler: „Es ist müßig darüber zu diskutieren. Hätten wir dann einen neuen Fußballplatz?“

Für den stetigen Happyland-Kritiker Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) ist es jedenfalls eine Diskussion wert: „Meine Kritik am Gesamtablauf der Sanierung beinhaltet selbstverständlich auch immer die erfolgte Ausklammerung der Gebäudehülle. Laut Bürgermeister und Staatsanwalt ist ja der Stadtgemeinde im Verlauf der Sanierung, kein Schaden entstanden. Jetzt, in der Energiekrise, stellt sich ja doch heraus, dass durch des Fehlen der Gebäudehülle-Sanierung ein Schaden entstanden ist.“

Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler abschließend: „Wir fahren jetzt auf Sicht. Ab Jänner werden wir die Lage neu bewerten.“

