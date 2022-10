In Klosterneuburg herrscht ein Griss ums Brennholz

Die Gasspeicher sind zu 80 Prozent gefüllt. Wir werden also durch den Winter kommen. Doch was das Gas kosten wird, steht auf einem anderen Blatt. Daher aktivieren diejenigen, die dazu in der privilegierten Lage sind, ihre Holzöfen.

Gerade in der Stadt wird von der Alternative mit Holz durch den Winter zu kommen verstärkt Gebrauch gemacht. Doch auch das Brennholz wird immer teurer und zur Mangelware. Warum das so ist, dafür hat der lokale Holzproduzent Christoph Grössing eine Erklärung.

„Das Stift plant, auch unseren Teil an Großkunden zu verkaufen, sodass kein Holz für uns lokale Holzbetriebe übrig bleibt.“

In einem normalen Jahr werden von den lokalen Holzproduzenten etwa 4.000 Festmeter Hartholz zu ofenfertigem Brennholz verarbeitet. Ein beachtlicher Teil dieser Menge wurde aus den nahegelegenen Stiftswäldern bezogen.

„Das Stift plant jedoch, auch unseren Teil an Großkunden zu verkaufen, sodass kein Holz für uns lokale Holzbetriebe übrig bleibt. Damit gibt es auch kaum Klosterneuburger Brennholz. Es ist aber sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit bekommen, weil es nur so eine lokale Versorgung gibt“, erklärt Grössing. Dies sei auch wichtig im Sinne des Klimaschutzes, weil weniger Transportkilometer anfallen, wenn das Holz aus Klosterneuburg kommt. Grössing: „Wir wären sonst gezwungen, heimisches Rundholz aus weiter Entfernung zu beziehen.“

Grössing appelliert an die Gemeinde, Rundholz in ihren Wäldern zu schlägern und das Holz den örtlichen Brennholzproduzenten zu überlassen. „Wenn das nicht der Fall ist, gibt es im nächsten Winter eben kein lokales Brennholz zum Heizen, was für viele Klosterneuburger Familien bitter wäre“, so Grössing.

Stift: Langjährige Kunden haben Vorrang

„Der Holzverkauf des stiftlichen Forstbetriebs erfolgt an Sägewerke, Holzhändler, Privatpersonen, aber auch an die Industrie“, vermeldet Stifts-Pressesprecher Walter Hanzmann auf NÖN-Anfrage. Das Brennholz des Stifts werde seit Jahrzehnten an Betrieben, aber auch Privatpersonen aus Klosterneuburg und Umgebung verkauft.

Hanzmann: „Allen dieser Kunden sind wir – gerade in Krisenzeiten – ein langjähriger und stets verlässlicher Partner.“ Die Holzentnahme aus den Stifts-Forstgebieten erfolge natürlich stets unter Bedacht der nachhaltigen Forstwirtschaft. Somit wäre die jährlich zu entnehmende Holzmenge begrenzt.

Daher werden die Vertragspartner und Stammkunden zuerst bedient. Neukunden kommen gerne auf eine Warteliste. „Obwohl Grössing ein Neukunde ist, hat er heuer von uns 276,20 Laufmeter Holz erhalten. Interessant ist, dass Grössing sein Ofenholz auf einer oberösterreichischen ‚Ofenholz Plattform‘ zum Verkauf anbietet, wo er doch so besorgt um die Brennholzversorgung der Klosterneuburger ist“, wundert sich Hanzmann.

Lösung für Brennholz gesucht

„Wenn den Klosterneuburger Holzproduzenten kein Holz zur Verfügung steht, werden die Klosterneuburger nur an teureres Holz von weit her oder im schlimmsten Fall an gar kein Holz kommen“, meint Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP). Er sieht Stadtrat Edtmayr von den Grünen in der Verantwortung, in der derzeitigen Energiekrise eine Lösung für eine nachhaltige und ökologisch verträgliche Brennholzentnahme aus dem städtischen Wald zu finden.

Honeder: „Ich hoffe, die Grünen wollen lieber lokale nachhaltige Waldwirtschaft betreiben, als die Klosterneuburger in mehr Verbrauch an fossilen Energieträgen zu drängen oder gar zu riskieren, dass unsere Bürger in kalten Häusern sitzen.“

Stadtrat Johannes Edtmayer: „Ohne Kenntnis über die Entwicklungen bei den Stiftswäldern sind wir schon seit einigen Wochen aufgrund der aktuellen Energiekrise dabei nach Wegen zu suchen, wie die Gemeinde mit ihrem Wald beim Thema Brennholz unterstützen kann.“

Kein Holz mitten im Wienerwald

