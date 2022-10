Klosterneuburg: In Bahn und Bus braucht’s einen Pulli

Fahren die Öffis auf Sparschiene? Vor den hohen Energie- und Treibstoffkosten sind auch Bahn und Bus nicht gefeit. Und so setzen sie Maßnahmen, um die Teuerungen abzufedern. Die Devise: Ressourcen sparen und Klima schützen.

„Die ÖBB Personenverkehr AG arbeitet seit Jahren konsequent an einem ressourcenschonenden Fahrgastbetrieb“, betont ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Um Energie zu schonen, setzen die ÖBB auf ihre Klimaschutzstrategie 2030, „die nicht nur einen dekarbonisierten, sondern auch effizienten und somit strom- und spritsparenden Betrieb unserer Züge und Busse vorsieht“, so der Pressesprecher.

„Wir können auch viel selbst beitragen, um, und das ist uns sehr wichtig, die Umweltbelastung zu reduzieren.“ sabine zuklin-Pollany Geschäftsführerin von Zuklin-Bus

Die vom Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise hat die Bestrebungen der Bundesbahn weiter angetrieben: „Wir haben unsere Maßnahmen noch einmal verstärkt. Konkret haben wir in das Temperaturmanagement in unseren Zügen stärker eingegriffen als üblich“, so Seif.

Im Winter werden die Züge um zwei Grad weniger geheizt, im Sommer um zwei Grad weniger gekühlt: „Die Temperatur in unseren Zügen pendelt sich daher je nach Außentemperaturen und technischen Rahmenbedingungen auf 19 Grad Celsius im Winter ein“, erklärt Seif. Er rechnet vor: „Das bedeutet eine Stromeinsparung von über 250.000 kWh pro Jahr.“

Mit dieser Strategie fahren auch die Wiener Linien: Geheizt wird nur noch auf 18 Grad, zwei Grad weniger als üblich. Fahrgäste müssen sich also warm – oder besser gesagt wärmer – anziehen. Das findet auch in Klosterneuburg Anklang.

Sabine Zuklin setzt seit Jahren auf Sparen – der Umwelt zuliebe. Foto: NOEN

„Ich habe immer die Ansicht vertreten, dass es ökologisch und ökonomisch fragwürdig ist, wenn Fahrer und Fahrgäste im T-Shirt im Winter im Bus sitzen“, stimmt Sabine Zuklin-Pollany vom gleichnamigen Busunternehmen zu.

In ihrem Betrieb sei ein Herunterdrehen des Thermostats nicht notwendig: „Die Heizung ist bereits jetzt sehr effizient. Wir haben hier schon früh Maßnahmen gesetzt, weil auch die Heizung mit fossilen Treibstoffen betrieben wird. Ein weiteres Reduzieren ist aus unserer Sicht nicht nötig.“

Auch nicht ob der gestiegenen Kosten. Zuklin-Pollany stellt klar: „Die hohen Treibstoffkosten treffen mein Unternehmen, wir haben aber ohnehin schon die letzten Jahre Vorkehrungen getroffen, die Umweltbelastung und damit den Treibstoffverbrauch zu reduzieren.“

Und wie ist das gelungen? Zuklin-Pollany weiß aus Erfahrung: „Wir haben die Standlaufzeit sehr stark durch Start/Stopp auch in den Bussen reduziert, am Stand laufen lassen wird regelmäßig überprüft. Man kann schon auch einiges tun, um den Verbrauch zu reduzieren. Wir dürfen nicht nur jammern, sondern können auch viel selbst beitragen, um letztendlich auch, und das ist uns sehr wichtig, die Umweltbelastung zu reduzieren. Nebenbei schont das auch das Geldbörserl.“

Ein überlegter Einsatz von elektronischen Geräten ist angesagt, fordert Zuklin-Pollany: „Wir müssen immer auch den Umweltschutz im Auge behalten. Im Winter ist es die Heizung, aber im Sommer die Klimaanlage. Die meisten Anlagen fahren noch immer mit dem umweltschädlichen Kältegas R134a.“ Auch hier könne man sehr viel sparen, wenn unsere Fahrgäste nicht von uns erwarten, dass der Linienbus im Innenraum 25 Grad hat, wenn es draußen fast 40 Grad Temperatur erreicht“, appelliert die Klosterneuburger Bus-Chefin.

