Zu wenig Kassenärzte in Klosterneuburg?

Wer in Klosterneuburg Probleme mit dem Hals, der Nase oder den Ohren hat und sich keinen Wahlarzt leisten kann, hat schlechte Karten. Kassenarzt für diesen medizinischen Fachbereich gibt es in der Babenbergerstadt nämlich keinen. Das stößt der Bevölkerung sauer auf.

„Wieso es in der drittgrößten Stadt in Niederösterreich keinen HNO-Arzt mit Kassen gibt, ist eine interessante Frage“, so eines der vielen Schreiben, die unsere Redaktion erreichten.

Situation nicht so schlimm wie sie sich darstellt

Es gibt nämlich in Klosterneuburg vier HNO-Wahlärzte, aber keinen mit Kassenvertrag. Der letzte – Neuwirth-Riedl – ist in Pension und sein Nachfolger ist nun auch Wahlarzt. Was sagt der Gesundheitsstadtrat und was die Krankenkassen dazu? Doch die Situation dürfte nicht so schlimm sein, wie sie sich im ersten Moment darstellt.

Im Bezirk Tulln gibt es 39 Kassenstellen für Allgemeinmedizin, die alle besetzt sind. „Von den 32 Facharztstellen sind aktuell eine Stelle für Kinder- und Jugendheilkunde in Tulln und eine HNO-Stelle in Klosterneuburg unbesetzt“, informiert die stellvertretende Pressesprecherin der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Viktoria Frieser. Aber warum ist die HNO Kassenstelle noch nicht besetzt?

Frieser: „Bei der HNO-Stelle in Klosterneuburg stehen wir vor dem Problem, dass der Arzt, der die Stelle erst im letzten Jahr angetreten hat, seinen Vertrag mit der ÖGK rasch zurückgelegt und nur die Verträge mit BVAEB, SVS und KFA behalten hat.“ Dass dies rechtlich möglich ist, sei aus Sicht der ÖGK ein klarer Nachteil für die ÖGK-Versicherten. „Wir hoffen dennoch auf Bewerbungen. Die Stelle ist derzeit bis 15. Juni auf der Website der Ärztekammer ausgeschrieben“, so die ÖGK Pressesprecherin.

Der Vorschlag, die Refundierung der Wahlarzt-Honorare abzuschaffen, soll Patienten zum Vertragsarzt bringen. Aber die Kassenärzte scheinen ja schon jetzt mehr als überlastet zu sein. Der Vorteil des Wahlarztes, sich für seine Patienten wesentlich mehr Zeit nehmen zu können, stehen langen Wartezeiten bei Kassenärzten gegenüber. Das sieht die ÖGK naturgemäß anders.

Frieser: „Wir bieten sehr attraktive Verträge und ein sehr gutes Einkommen, das im Durchschnitt - wie auch der Rechnungshof festgestellt hat - über dem Einkommen von Spitals- und Wahlärzten und auch der sonstigen Freiberufler liegt.“

Der Kassenvertrag ermögliche viel Flexibilität bei der Berufsausübung und berücksichtige damit die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzten in verschiedenen Lebensphasen. „Das Honorarsystem berücksichtigt den unterschiedlichen Zeit- und Gesprächsbedarf für die einzelnen Patienten“, so die ÖGK Pressesprecherin Frieser abschließend.

Für Gesundheitsstadtrat Karl Schmid (SPÖ) ist vor allem das Problem der überlasteten Allgemeinmediziner im Vordergrund. „Mit Freude nehme ich die öffentliche Diskussion um die Kassenärzte in den Medien wahr und kann sagen, die Situation ist prekärer als je zuvor“, so Schmid. Die Allgemeinmediziner stünden enorm unter Druck. Im Minutentakt müssten Patienten abgefertigt werden, um noch irgendwie mit den abzurechnenden Tarifen alles finanzieren zu können.

Sie gingen ein enormes unternehmerisches Risiko ein. Die Überlastung bei den Hausärzten werde durch die Bürokratie und der Meinung der Patienten, der Arzt sei ihr Leibeigener und hat rund um die Uhr da zu sein, nicht weniger, im Gegenteil, sie nehme enorm zu.

Schmid abschließend: „Große Dankbarkeit an alle, die sich das unter diesen Umständen noch antun und eine Praxis neu eröffnen, oder übernehmen. Der Arzt ist kein Manager, der sich um Bürokratie, Mitarbeiterführung, Steuern, kümmert, er möchte für die Patienten da sein.“

Quantität statt Qualität

