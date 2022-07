Zehn Minuten, die Leben retten: Bluspenden in Klosterneuburg

Werbung

Nur 3,6 Prozent der möglichen Spenderinnen und Spender geben Blut. Die Lage ist kritisch: „Wir steuern auf einen noch nie da gewesenen Blutnotstand zu, nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern in Europa“, warnt Klosterneuburg RK-Chef Thomas Wordie.

Wie konnte es so weit kommen? Wordie: „Es gibt eine Vielzahl an Gründen: In den letzten Monaten wurde den Menschen viel abverlangt. Sie wurden konstant mit Botschaften aus dem Gesundheitswesen und weltweiten Krisen konfrontiert und es wurde Solidarität gefordert.“

Auch bei der Blutspende steht der Solidaritätsgedanke im Vordergrund: Menschen geben ihr Blut für Schwächere – also kranke oder verletzte Menschen. „Jetzt bemerken wir, dass innerhalb der Bevölkerung eine gewisse ,Müdigkeit‘ eingetreten ist und die Spendebereitschaft massiv nachlässt“, bedauert der Rotkreuz-Bezirksstellenleiter.

Corona: Weniger Spender, Krankenstände bei RK

Corona spielt bei dem Mangel eine große Rolle, erklärt Wordie: „Vor allem in der letzten Welle durften viele der fleißigen Spenderinnen und Spender krankheitsbedingt nicht Blutspenden – nach einer Corona-Infektion ist man mindestens 14 Tage von der Blutspende rückgestellt.“

Außerdem: „Aufgrund von geltenden Corona-Maßnahmen bei Abnahmeorten und Krankenständen bei Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mussten einige Blutspendeaktionen abgesagt werden. Des Weiteren stellen wir einen erhöhten Verbrauch seitens der Spitäler fest.“

Teamleiterin und selbst Spenderin: Tamara Tesak. Foto: Foto Rotes Kreuz

Die letzte Blutspendeaktion in Klosterneuburg fand Ende Juni statt. Teamleiterin Tamara Tesak konnte 150 Spendewillige begrüßen – nach dem medizinischen Check durften 115 ihr Blut geben. Wordie dankt den Freiwilligen: „Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger sind treue Blutspenderinnen und Blutspender. Leider waren wenige Erstspenderinnen und Erstspender sowie Personen unter 25 Jahren da.“

Ist das Blut abgenommen, hält es maximal 42 Tage. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Konserve gebraucht, etwa bei Krebstherapien, Unfällen, Operationen oder Geburtskomplikationen. Wordie verdeutlicht: „Jede und jeder kann unerwartet in die Situation kommen, in der man auf Blutkonserven angewiesen ist, zum Beispiel bei einem Autounfall.“

Der Bedarf an dem Notfallmedikament ist österreichweit hoch. Wie ist die Situation in Klosterneuburg? „Im Labor des Landesklinikums Klosterneuburg kam es zu keinem generellen Engpass an Blutkonserven, jedoch konnte ein Rückgang an Blutkonserven der Blutgruppe 0 negativ und zum Teil auch der Blutgruppe 0 positiv verzeichnet werden“, heißt es seitens des LK.

Die Auswirkungen des Mangels halten sich aber in Grenzen: „Da keine Operationen durchgeführt werden, bei denen geplante Blutkonserven benötigt werden, mussten auch keine Operationen verschoben werden.“

Wie läuft eine Blutspende ab?

Entschluss, anderen Menschen helfen zu wollen und Besuch einer Blutspendeaktion

Ausfüllen des Fragebogens (Fragen zu Gesundheit, Lebensstil, Medikamenten etc.)

Prüfung der Spendereignung: Messung von Blutdruck und Körpertemperatur sowie des Hämoglobin-Gehalts des Bluts, Anamnesegespräch mit Arzt oder Ärztin

Blutabnahme von 465 Milliliter Blut (Dauer: maximal zehn Minuten, im Liegen)

Ruhepause und Snacks

Im Bezirk Tulln wurden 2021 5.812 Vollblutspenden abgenommen, im ersten Halbjahr ’22 waren es 2.533.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.