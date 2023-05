Ein Konzert der Freude in Klosterneuburg

Es war 1983, als Erke Duit und Johannes Holik das „Ensemble Neue Streicher“ gründeten. Und im Herbst desselben Jahres gaben Sie in einem Garten in Klosterneuburg ein erstes „wahrscheinlich ziemlich furchtbares Konzert“, erinnert sich Holik heute, 40 Jahre später. Das Ensemble Neue Streicher hat längst seinen Platz in der Musikszene gefunden, konzertiert fleißigst - 31 Konzerte sind 2023 geplant - hier und anderswo, bis nach Mexiko führten das Orchester seine Reisen, wie Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann bei seiner kurzen Laudation anführte.

Die Anfänge, dankt Holik, wären nicht möglich gewesen ohne Unterstützer, darunter der ehemalige Direktor der Klosterneuburger Musikschule, Rudolf Bruckner, der beim Konzert auch anwesend war, und der damalige, mittlerweile verstorbene Kulturstadtrat Paul Mürwald.

Nach einer für alle anstrengenden Zeit, spricht Holik unter anderem die Pandemie an, sei das Konzert zu 40 Jahre Ensemble Neue Streicher ein „Konzert der Freude“: Denn Händel, dessen Kompositionen am Programm standen, sei für ihn immer ein Quell der Freude.

Unter Leitung von Dirigent Michael Zehetner folgten denn Auszüge aus "Der Messias" oder der Coronation-Anthem (Krönungshymne), die man vor kurzem bei der Krönung Charles III. hören konnte. Sopranistin Veronika Kaiser war als Solistin mit dabei, für volle vokale Klänge sorgte auch der Kammerchorus Klosterneuburg. Zum fulminanten Schluss folgte „Joy to the World“ - mehr Ausdruck der Freude ist wohl schwer vorstellbar.

Ergänzt wurde das musikalische Programm durch Zitate aus Händls Briefen, vorgelesen und in Kontext gesetzt von Ingrid Wendl.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.