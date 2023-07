Nach Gestapo-Sager: Klosterneuburgs NEOS verlangen Hofbauer-Rücktritt

Er gilt als hartnäckigster Oppositionspolitiker im Klosterneuburger Gemeinderat: Peter Hofbauer, Ein-Mann-Fraktion mit seiner eigenen Liste, schießt er aber auch oft über das Ziel hinaus. Der 83-Jährige kämpft seit Jahren gegen so manche Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Happyland-Sanierung. Aktuell arbeitet er jedoch an der Causa „Schwebendes Haus“ am Kollersteig, verlangt eine schonungslose Aufdeckung und vermutet schwere Fehler der Baubehörde. Bei der Behandlung der von Hofbauer eingebrachten Dringlichkeitsanträge zur Sitzung des Gemeinderates am 24. April 2023 wurde Hofbauer – wie die NÖN berichtete – letztlich das Wort entzogen und vom Vorsitz aufgefordert das Rednerpult zu verlassen. Dem ist Gemeinderat Hofbauer nicht, oder nur zögerlich nachgekommen. Der Ruf nach der Polizei war die Folge.

Die darauf folgende Berichterstattung der NÖN nahm Hofbauer zum Anlass, seine Darstellung der Sitzungssituation in einem Mail-Verkehr darzulegen. Er hätte das Recht, seinen Antrag im Gemeinderat zu verlesen. Das sei ihm verweigert worden. Des Weiteren werde er bei der nächsten Sitzung wieder einen Dringlichkeitsantrag zur Causa „schwebendes Haus“ einbringen und von seinem Recht – auch bei Ablehnung seines Antrags selbigen vorzulesen – Gebrauch machen. Im Post Scriptum seines Mails an alle Mandatare des Gemeinderats meinte Hofbauer abschließend: „Nicht vergessen: Gestapo verständigen! für den Fall, dass ich das Rednerpult nicht verlassen werde!“

Für den Fraktionschef der Grünen Sepp Wimmer ist hier eine rote Linie überschritten: „Hier ist es Hofbauer in herabwürdigender Weise gelungen, die Millionen von Holocaust Opfern, die durch die Gestapo im KZ gelandet sind, zu verunglimpfen und zu entwürdigen.“ Es sei eine Schande, dass sich ein Mitglied des Klosterneuburger Gemeinderates derart undifferenziert über die Gestapo äußert. „Ich werde zukünftig bei jeder Wortmeldung von Hofbauer den Saal verlassen“, so Wimmer.

Die NEOS halten Gemeinderat Peter Hofbauer aufgrund dieses „geschmacklosen Gestapo-Sagers“ gar für rücktrittsreif und zeigen sich enttäuscht und schockiert über Hofbauer, der „offenbar jedes Maß verloren hat, was in einer Debatte angemessen ist.“ NEOS Gemeinderat Christian K. Schwarz: „Jeder andere Gemeinderat würde nach so einer Entgleisung zurücktreten.“

Eine schriftliche Entschuldigung würden die NEOS zwar zur Kenntnis nehmen, halten sie aber nur für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Schwarz: „Gerade in Zeiten, wo Diktatoren ungeniert europäische Länder überfallen, darf die Bevölkerung mehr Niveau von ihren Vertretern erwarten.“

Gemeinderat Hofbauer entschuldigt sich

Die Entschuldigung Hofbauers folgte per Fuß: „Der Vergleich mit der Gestapo war zugegeben ein Fehler von mir. Schon deshalb – aber nicht vorrangig – weil ich Gelegenheit gegeben habe, den von mir gestellten Fragen auszuweichen. Ich war mir dessen nicht bewusst, dass die Gestapo einzig und alleine im NS -Regime als solche installiert war.“ Er hätte diesen Vergleich heran, um das Verhalten des Vorsitzenden aus seiner Sicht zu definieren. Von seinem Recht Gebrauch machend, hätte er vom Rednerpult seinen Antrag verlesen wollen. Hofbauer: „Was dann geschah ist durchaus mit Vorgängen wie sie in autorothären Regimen gehandhabt wurden und werden vergleichbar.“ Einfachste in Demokratien geltende Regeln wurden brutal ignoriert, ihm das Wort entzogen und Überlegungen angestellt, die Polizei zu informieren, um „mich an der Fortführung meiner mir gesetzlich zustehenden Rechte zu hindern“, so Hofbauer weiter.

Auch Sepp Wimmer hätte als Stadtrat wissen müssen, welche Paragraphen der NÖ Gemeindeordnung gelten und hätte als Demokrat und gemäß des von ihm geleisteten Eides Einspruch gegen die Rechtsverletzungen erheben müssen. Stattdessen hätte er in das Gejohle eingestimmt. Hofbauer: „Ich habe die mir gegenüber gepflogene Vorgangsweise als eine in totalitären Regimen durch die Polizei gehandhabte empfunden und daher verallgemeinernd irrtümlich die Bezeichnung Gestapo – Geheime Staatspolizei – verwendet. Ich bedaure dies aus mehreren Gründen.“Ihm deswegen auch nur annähernd eine Nähe zum NS-Horrorsystem vorzuwerfen, passe zu Wimmers immer wieder zur Schau getragenen Gesinnung.

Was seine Haltung zum Hitlerregime betrifft, zählt Hofbauer auf: Als Mitglied des VSstÖ (Verband Sozialistischer Studenten in Österreich) hätte er an den Demonstrationen 1965 gegen den antisemitischen und deutschnationalen Professor für Wirtschaftsgeschichte teilgenommen, er pflege beste Kontakte zu jüdischen Familien. Die Mutter seiner bereits verstorbenen Schwester wäre Jüdin gewesen. Die Mutter seines verstorbenen Schwagers auch. Er hätte daher auch Kontakte zum Jüdischen Museum. Hofbauer: „Mit meinen 83 Jahren kann ich mit ruhigem Gewissen Rückschau halten.“

Und Hofbauer abschließend: „Für alle Damen und Herren des Gemeinderates und alle Mitbürgerinnen und Mitbürgern: Ich bedaure den mir irrtümlich unterlaufenen Fehler und ersuche den mir unterlaufenen Fehler entschuldigen zu wollen.“

Trotz ausdrücklicher Entschuldigung machte Stadtrat Sepp Wimmer seine Ankündigung wahr und verließ in der Gemeinderatssitzung letzten Donnerstag bei Wortmeldungen von Peter Hofbauer den Sitzungssaal.

Bedauert seinen Gestapo-Sager und entschuldigt sich: Gemeinderat Peter Hofbauer. Foto: NÖN, Hornstein