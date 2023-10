ERC Synergy Grant ISTA: Zwei Millionen Euro für Brücken zwischen Physik und Biologie

ISTA-Professor Gašper Tkačik Foto: ISTA/Nadine Poncioni

D as Institute of Science and Technology Austria (ISTA) erhält zum zweiten Mal einen großzügigen ERC Synergy Grant. ISTA-Professor Gašper Tkačik ist einer von drei ausgezeichneten Forschern, die gemeinsam die Geheimnisse der Genregulation in der Entwicklung von Säugetieren entschlüsseln wollen.