Gute Laune am Ostermarkt in Weidling

Das erste Wochenende ist um und sowohl die Besucher als auch die Standler des Weidlinger Ostermarktes sind im großen und ganzen sehr zufrieden. Das Wetter hätte stellenweise etwas besser sein können, ansonsten ist aber alles nach Plan gelaufen.

„Wir haben bis jetzt, genau wie bei unserem Adventmarkt, nur gutes Feedback bekommen,“ freut sich Gabi Platteter. Durch das zeitweise schlechte Wetter sind allerdings doch einige Probleme aufgetreten. „Am Samstag haben einige ihren Stand schon gegen 17 Uhr geschlossen obwohl wir ja eigentlich bis 20 Uhr geöffnet sein sollte,“ wundert sich Claudia Gratzer. Die versteckten Ostereier, die man beim Stadtmarketing im Happyland oder bei der Raiffeisenkasse am Rathausplatz gegen Klosterneuburg-Gutscheine eintauschen kann, wurden trotzdem gefunden. Am kommenden Wochenende werden pro Tag noch einmal sieben Eier versteckt. Wer sie finden will, sollte allerdings frühzeitig beim Weidlinger Ostermarkt erscheinen.

Der Ostermarkt in Weidling ist auch nächstes Wochenende noch im Kirchgarten geöffnet, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag schon ab 11 Uhr.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.