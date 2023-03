Klosterneuburger überzeugten bei Prima La Musica

Über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 17 Wertungskategorien haben sich in St. Pölten am NÖ Landeswettbewerb prima la musica präsentiert, etwa 200 Musikschülerinnen und -schüler, davon 51 Solo-Beiträge und 28 Ensembles, erspielten sich die Teilnahme am Bundeswettbewerb prima la musica in Graz im Mai. In den Wertungskategorien PLUS für Schülerinnen und Schüler, die eine musikalische Karriere anstreben, wurden zusätzliche Auszeichnungen vergeben. Schülerinnen und Schüler der Albrechtsberger-Musikschule Klosterneuburg waren auch diesmal wieder unter den Preisträgerinnen und Preisträgern. Im Detail nach Instrumenten:

Blockflöte: Severin Grumbach (2. Preis)

Euphonium: Leopold Kierlinger (1. Preis mit Auszeichnung)

Flöte: Valentina Bammer (1. Preis mit Teilnahme am Bundeswettbewerb), Kilian Ivanka (1. Preis)

Viktoria Frank (1. Preis mit Auszeichnung)

Saxofon: Leander Raab (1. Preis Teilnahme BWW)

Schlagwerk: Valentino De Rose (1. Preis Teilnahme BWW), Emanuel Deutinger, Florian Binder (1. Preis mit Auszeichnung)

In der Kategorie PLUS gab es Silber für Libuse Frimlova (Blockflöte), Viktoria Kogard (Flöte) und David Zillek (Saxofon), Gold für Isabella Zeitz und Jarmila Frimlova (Blockflöte).

Die NÖN gratuliert!

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.