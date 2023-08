„Don Carlo“ als Publikumshit in Klosterneuburg: Zwölf Mal ausverkauft

Hält das Wetter oder hält es nicht? Die Dernière von „Don Carlo“ am Sonntag war besonders dramatisch. Auf diese Spannung hätten die Mitwirkenden und das Publikum wohl gut und gerne verzichtet. Dennoch: All das Zittern – teils mit Blick auf das Wetter, teils vor Kälte – hat sich schließlich gelohnt: Die letzte Vorstellung konnte im Ambiente des Kaiserhofs über die Bühne gehen. Happy End!

„Wir haben mit diesem ,Don Carlo' einen wunderschönen Erfolg gefeiert, haben großartige Kritiken geerntet“, zog Intendant Michael Garschall Resümee. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sprach der Intendant am Sonntagabend zum Publikum: „Wir sind heute ein bisschen traurig, wenn wir unseren ,Don Carlo' zum letzten Mal zeigen dürfen. Aber ich bin überzeugt, Sie werden uns einen schönen Abschied bereiten und uns anfeuern. Ich glaube, dass uns das Anfeuern heute gut tut – weil es wird etwas frischer werden.“

Ensemble trotzte dem Nieselregen

Mit der vorsichtigen Wetterprognose sollte der Intendant Recht behalten. Leichter Nieselregen machte sogar eine kurze Unterbrechung notwendig – zum Schutz der Instrumente. Aber just zum Grande Finale ließ sich Garschall nicht von den Wettergöttern unterkriegen: „Die Halle ist nur eine Notlösung. Wir wollen Ihnen diese wunderschöne Inszenierung draußen zeigen!“, gab Garschall partout nicht auf.

Das Publikum dankte der Hartnäckigkeit letztendlich mit Standing Ovations, Bravo-Rufen und Getrampel auf der Tribüne. Die Dernière – die zwölfte und letzte Vorstellung – war wie alle anderen auch ausverkauft.

Aber: Nicht immer blieb das Outdoor-Spektakel zur Gänze outdoor. Am Willen des „oper-klosterneuburg“-Teams hat es nicht gescheitert: „Wir sind das einzige Theaterfest, das in der Halle beginnt und dann wechselt“, schmunzelte Garschall. Eine der letzten Vorstellungen musste in der Babenbergerhalle starten, „nach 30 Minuten bin ich auf die Bühne – die Musik hat noch gespielt – und habe gesagt: ,Überraschung, wir gehen in den Kaiserhof!'“

1.000 Leute – etwa 150 Mitwirkende und Operngäste – umzusiedeln, erfordert logistischen Aufwand. „Dafür möchte ich dem Team ganz herzlich danken“, lobte der Intendant sein Team.

Stürmisch gefeiert

Die vollbrachte Dernière und vor allem die so erfolgreiche Saison wurde stürmisch gefeiert. Zuvor hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner noch gewitzelt und den Hausherrn, Noch-Administrator Maximilian Fürnsinn, um ein „Stoßgebet“ ersucht. Und die Landeshauptfrau betonte: „Kunst und Kultur spenden Kraft und das spürt und fühlt man gerade auch in Klosterneuburg. Die ,operklosterneuburg' hat Menschen aus allen Regionen hier her gelockt und begeistert. Heute können wir sagen, wir blicken auf eine fulminante Saison zurück. Danke und herzliche Gratulation dem gesamten Team.“

Unter den Gästen beim Grande Finale: Kammersängerin Adele Haas mit Tochter, Gemeinderätin Annette Haas, VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger und Kulturstadträtin Katharina Danninger, Kammerschauspielerin Marianne Nentwich und Ex-Ministerin Andrea Kdolsky.

Garschall beschenkte seinen Star Günther Groissböck (Regie und König Philipp) mit einer Kiste Stiftsweins, damit er Klosterneuburg niemals vergisst. Für Groissböck wiederum ging es nach der Vorstellung volée weiter zur nächsten Produktion: Denn schon ruft wieder Bayreuth.