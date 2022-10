Erkältungen - Auch gurgeln hilft

Jetzt ist die wieder da: die Zeit, in der man überall auf der Straße, im Supermarkt, in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz vielen erkälteten Menschen begegnet. Eine Studie der WHO hat ergeben: Die meisten Krankheitserreger für Erkältungen dringen über Mund und Augen in unseren Organismus ein. Die Gefahr ist besonders groß, wenn die Augen und die Mundschleimhäute ausgetrocknet sind. Schleimhäute sind nur dann aktiv und können Schutzfunktionen übernehmen, wenn sie gut durchblutet und feucht sind. Daher ist es so wichtig, dass wir in den nächsten Wochen exakt auf genügend Luftfeuchtigkeit in den Räumen achten, in denen wir uns aufhalten. Auch die weiteren Maßnahmen, die man durchführen sollte, sind sehr einfach, aber effektiv: regelmäßig Händewaschen und Gurgeln. In Corona-Zeiten ist das Tragen eines Mundschutzes sowie das Händewaschen stark empfohlen worden. Und das mit Recht. Unsere Augen sind zwar durch die Tränenflüssigkeit geschützt. Doch diese Flüssigkeit enthält nicht allzu viele Abwehrkräfte. Es ist daher sehr gefährlich, wenn man einem erkälteten Mitmenschen die Hand reicht und sich dann unbewusst ein

Auge reibt. Damit werden bereits Millionen Viren und Bakterien übertragen, die schnell und leicht in den Körper gelangen. Eine richtige und wichtige Schutzmaßnahme: Öfter mal Händewaschen, wenn man mit erkälteten Menschen beisammen war. Wer einen ganzen Tag unterwegs war und viel mit erkälteten Menschen konfrontiert wurde, hat in der Mundhöhle jede Menge Krankheitserreger angesammelt. Der Speichel enthält zwar Abwehrstoffe und verfügt über eine gewisse Immunkraft. Aber in Erkältungszeiten ist das oft zu wenig. Die Schleimhäute werden zu Tummelplätzen für Bakterien, Viren und Pilze. Eine wichtige Maßnahme, welche in Japan angewendet wird: das Gurgeln. Gehen Sie zuerst, wenn Sie abends nach Hause kommen, ins Badezimmer und desinfizieren Sie die Mundhöhle mit Natursubstanzen, die nachweislich antiviral und antibakteriell wirken. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, unter denen Sie wählen können:

Verrühren Sie, in einem Glas mit lauwarmem Wasser gefüllt, 15 Tropfen Propolis-Tinktur aus dem Bienen-stock.

Geben Sie ins warme Wasser 7 Tropfen australisches Teebaum-Öl.

Mischen Sie Aloe Vera-Saft für die innere Anwendung, am besten aus biologischem Anbau 50 zu 50 mit Wasser oder pur.

Bereiten Sie Salbeitee zu und gurgeln Sie damit, sobald der Tee lauwarm ist.

Wenn Sie die Chance haben, auch tagsüber zu gurgeln, dann ist das noch besser.

