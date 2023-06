Prickelndes „Drei Mäderl Haus“ bei Klosterneuburgs Bezirksweinkost

Alljährlich ruft der Obmann des Klosterneuburger Weinbauvereins, Leopold Kerbl, zum Wettkampf. Klosterneuburgs Winzer und Winzerinnen treten an, um die besten Weine der Stadt zu kreieren. Drei Winzerinnen aus Kritzendorf schossen dabei den Vogel ab. Alle drei wurden Siegerinnen, und zwar in der wohl beliebtesten Kategorie der Damenwelt: Prickelnde Sortenvielfalt. Dabei muss aber sofort erwähnt werden, dass der Sekt von Ubl-Schober – das sogenannte „Separeekracherl“ – in Zusammenarbeit mit dem Chateau Kierling entstanden ist. Auf das Siegerpodest gesellten sich Isabella Rohringer vom „Hauerhof 99“ und Claudia Karlsburger-Kreps vom Flexleitenhof.

Das soll den Erfolg der anderen Sieger (siehe Infobox) aber nicht schmälern. Und auch nicht die zweiten und dritten Plätze, die von einer Kostkommission verdeckt ermittelt wurden. Die mit „sehr gut“ bewerteten Weine werden mit dem Gütesiegel „Klosterneuburger Auswahl“ gekennzeichnet.