Es ist eine bekannte Masche, die immer in neuen Variationen versucht wird. Vermeintliche Polizisten rufen bei – meist älteren – Personen an, warnen sie vor allen möglichen Szenarien und versuchen so, an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen. Nun vermeldet die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Ermittlungserfolg. Sie konnte drei Männer festnehmen, die von November 2020 bis April 2021 eben mit dieser Masche Menschen abgezockt haben.

Sie warnen vor angeblichen Einbrecher-Banden, vor vermeintlich kriminellen Bankmitarbeitern oder zuletzt vor weiteren Straftaten, die im Zuge der Einbruchserie in Bankschließfächern – unter anderem in Klosterneuburg – festgestellt wurden. Die vermeintlichen „Helfer“ haben dabei allerdings nur eines im Sinn. Sie wollen an Bargeld und Wertgegenstände ihrer ahnungslosen Opfer.

Telefonate, die über Stunden gehen

Die Telefonate erfolgen von ausländischen Callcentern, wobei durch technische Mittel gewisse Telefonnummern, wie zum Beispiel die polizeiliche Nummer 059133, vorgetäuscht werden. Der telefonische Erstkontakt erfolgt über Festnetzanschlüsse, anschließend wird das Opfer nach Einholung der Telefonnummer am Mobiltelefon angerufen. Diese Telefonate, welche teilweise mehrere Stunden dauern, werden bis zum Ende der Tathandlung aufrecht gehalten. Ziel ist, Bargeld und Wertgegenstände zu bekommen.

Bei den falschen Polizisten handelt es sich um Personen, die über soziale Netzwerke oder persönliche Kontakte angeworben werden. Sie erhalten eine Provision für ihre Dienste und verbringen anschließend die Beute in Drittstaaten.

Bei den akribisch geführten Ermittlungen konnten Bedienstete des Landeskriminalamtes in Zusammenarbeit dem Landeskriminalamt Wien, den zuständigen Polizeiinspektionen in NÖ sowie den Banken und den zuständigen Staatsanwaltschaften Korneuburg und Wien drei Beschuldigte ausforschen.

Am 13. Jänner 2021 konnte ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger aus Wien auf frischer Tat betreten werden, als er die Sparbücher eines Opfers abholen wollte. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg verbracht. Bei seinen Einvernahmen zeigte sich der Beschuldigte, welcher als Abholer fungiert habe, teilweise geständig.

Am 17. Februar 2021 konnte eine 36-jährige serbische Staatsangehörige aus Wien bei der Einreise nach Österreich angehalten und festgenommen werden. Sie wird beschuldigt, bei den Taten als Organisatorin und Lenkerin des Fluchtfahrzeuges fungiert zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung konnten an ihrer Wohnanschrift in Wien Bargeld und Schmuck sichergestellt werden. Sie machte zum Sachverhalt keinerlei Angaben.

Gegen den weiteren Beschuldigten, welcher als Auftraggeber fungiert haben soll, werden weitere Ermittlungen geführt.

Schadenssumme von 111.000 Euro

Am 6. April 2021 erstattete eine 77-Jährige aus dem Bezirk Baden Anzeige darüber, dass sie einen Anruf von einem falschen Polizisten erhalten und am 7. April Bargeld in der Höhe von 30.000 Euro übergeben soll. Nachdem sie das Geld nicht auftreiben konnte, redete sie mit ihrem Nachbarn diesbezüglich, und der Nachbar machte die Frau darauf aufmerksam, dass es sich hier um einen Betrug handeln könnte.

In weiterer Folge konnte ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Mödling bei der geplanten Geldübergabe festgenommen werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann in Zusammenhang mit der oben angeführten Tätergruppierung stand. Weiters konnten dem Mann sechs vollendete Taten im Zeitraum vom 18. März 2021 bis zum 7. April 2021 zugeordnet werden. Dabei soll jeweils mit dem Polizeitrick vorgegangen worden sein.