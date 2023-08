Klosterneuburg: „Die Reife beginnt schon langsam“

Wenn man in Klosterneuburg von Ernte spricht, dann ist die Weinlese gemeint. Denn die Weinwirtschaft ist wohl mit Abstand der wichtigste Zweig der Landwirtschaft in unserer Stadt. Da der Wein in der Regel Ende September geerntet wird, kann man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht Erntebilanz ziehen. Weinbaubezirksobmann Leopold Kerbl, Chef der Klosterneuburger Winzer, wagt aber eine Prognose: „Das wird ein gutes Weinjahr.“

Voriges Jahr fingen die Trauben wetterbedingt schon Anfang April an auszutreiben. Heuer sind die Verhältnisse wieder normal. „Im Regelfall kann man mit der Ernte 100 Tage nach der Rebenblüte beginnen“, weiß Obmann Kerbl als erfahrener Winzer. Diese Faustregeln stimmen natürlich nur dann, wenn das Wetter „normal“ ist.

„Der Vorteil einer späten Lese ist, dass die Temperaturen im Herbst nicht mehr so hoch sind. Damit ist der Most sauberer“, so Kerbl weiter.

Dass die Reife beginnt, erkenne man an der Färbung der Trauben. So rechne man mit einer Ernte Ende September und in den ersten beiden Oktoberwochen.

Mit den Niederschlägen ist Kerbl heuer zufrieden: „Im Juni und Juli hat es Starkregen gegeben. Jetzt stehen wir vor einer längeren Trockenperiode mit sanften Landregen. Das passt ganz genau und ist das Beste für den Wein.“ Obwohl, mit Prognosen ist Kerbl immer etwas vorsichtig: „Im Herbst darf es nicht zu nass sein. Sonst haben wir ein Problem mit der Fäulnis.“

Auch die Menge der Trauben dürfte sich heuer im guten Durchschnitt befinden. Kerbl: „Alles angerichtet für eine gute Durchschnittsernte.“

Getreide: Gute Ernte – nur halber Erlös. Der Ukraine-Krieg wirkt auch bei Manfred Niedl in Maria Gugging nach. Foto: privat, privat

„Zum Verlauf der Ernte kann ich mitteilen, dass das Erntewetter sehr günstig verlaufen ist“, zeigt sich Landwirt Manfred Niedl aus Maria Gugging mit dem Wetter heuer recht zufrieden. Sein landwirtschaftlicher Betrieb ist in Klosterneuburg vor allem wegen seiner Hühner, die wunderbare Eier legen, bekannt. Doch Niedl hat heuer auch schon Getreide geerntet. „Die Abreife des Getreides erfolgte heuer aufgrund der hohen Temperaturen besonders rasch“, berichtet der Landwirt. Auch die Erträge wären sehr gut gewesen.

Was allerdings die Stimmung des Landwirts Niedl trübt, sind die stark gefallenen Preise für das Getreide. „Durch den Krieg in der Ukraine und die Sperre der Schwarzmeerhäfen gelangt schon seit einigen Monaten sehr viel Getreide auf den europäischen und somit auch auf den österreichischen Markt. Das führte zu einer Halbierung der Preise“, so Niedl etwas zerknirscht.

Hinzu wären massive Teuerungen bei den Betriebsmitteln wie Dünger, Pflanzenschutz und Treibstoff gekommen. Ob also die Getreideernte trotz guter Erträge überhaupt positiv abgeschlossen werden kann, werde sich deshalb erst nach der endgültigen Abrechnung im Herbst zeigen, meint Landwirt Niedl.