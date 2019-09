„Es war ja eigentlich höchste Zeit, der berühmten Gattin des Markgrafen Leopold III. ein Fest zu widmen und damit ein Pendant zum Leopoldifest zu schaffen“, waren sich alle Verantwortlichen einig, und so hieß es zum Wochenende: „Herzlich willkommen zum ersten Agneskirtag.“

An zwei Tagen wurde mit einem Festprogramm der historischen Gattin Leopold III. bedacht. Der Höhepunkt: Die „Klosterneuburger Tracht“ (Babenberger Tracht) wurde präsentiert. In der Tracht wurde eine Verbindung zwischen Stadt und Stift mit dem „Papageien“-Motiv hergestellt, welches auf das Markgrafenornat zurückführt. Das Design entwarf Gitta Liska, Gexi Tostmann ist die Produzentin, und die Dirndlmacherin Irene Novak näht diese in verschiedenen Variationen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übernahm die Patronanz.

Im Rahmenprogramm konnten sich die Gäste, neben der Landeshauptfrau auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Nationalrat Hannes Schmuckenschlager und Bezirkshauptmann Andreas Riemer, verwöhnen lassen. Wer an der „Klosterneuburger Tracht“ gefallen findet, kann diese beim Verein Stadtmarketing www.klosterneuburg.net bestellen. Gefertigt wird die Tracht auf Anfrage.