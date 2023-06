Sonderausstellung zeigt „St. Martin“ im Stadtmuseum Klosterneuburg

Eine sehr gelungene Eröffnung bestritten Museumleiter Wolfgang Bäck und Stadtrat Konrad Eckl vergangene Woche im Stadtmuseum: Trotz sommerlicher Hitze waren die Gäste zahlreich erschienen, darunter viele amtierende und ehemalige Mandatare, Pfarrer Reinhard Schandl, Christl Chlebecek, Direktorin des Universalmuseums, Rüdiger Wozak, Präsident des Verschönerungsvereins, oderHistorikerin Edith Specht von der Klosterneuburger Kultur-Gesellschaft.

Eckl betonte in der Eröffnungsrede die 1.000-jährige Geschichte der Kirche St. Martin, und spannte den Bogen bis heute zu den Verdiensten Helmut Birgfellners und der Pfarre St. Martin, nicht zuletzt mit den Sozialen Diensten, und deren Bedeutung für die gesamte Stadt Klosterneuburg. Die Ausstellung zeigt nicht nur eine ganze Bandbreite an künstlerischen Stilen, sind doch manche Bilder bereits 100 Jahre alt, viele aber auch modern. „Den Reiz machen die vielen, individuellen Blickwinkel aus.“, so Eckl. Auch lässt der Besuch der Ausstellung „St. Martin – Die Sammlung Birgfellner“ eine Reise durch die Zeit und die Entwicklungsgeschichte des Kirchengebäudes, das dem Heiligen Martin von Tours gewidmet ist, der einst seinen Mantel teilte, um einen Armen zu wärmen, zu.

Für die musikalische Umrahmung sorgte das Gitarren-TEnsemble „Trio del Mondo“: Lukas Szokoll, Liam Gharemani, Emil Kunesch, konnten allesamt 1. Plätze beim diesjährigen Wettbewerb Prima La Musica, landes- und bundesweit, erspielen.

„St. Martin“ - Die Sammlung Birgfellner

Alle Kapellen und auch nicht mehr existierende Martinskirchen oder solche, bei denen später das Patrozinium geändert wurde, mit eingerechnet, gibt beziehungsweise gab es in Österreich circa 260 Kirchen, die dem hl. Martin von Tours geweiht sind oder waren. Darunter auch jene in Klosterneuburg.

Helmut Birgfellner begann Darstellungen von St. Martin zu sammeln – und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits dokumentierte er in seiner so genannten „STMATHEK“ akribisch die ihm bekannten Abbildungen der Kirche und ihrer Umgebung. Andererseits legte er sich eine beachtliche „St. Martin“-Sammlung zu, die letztlich über 160 Grafiken und Gemälde von mehr als 110 Künstlerinnen und Künstlern umfasste. Werke von Benesch, Horst und Kahrer sind darunter ebenso vertreten, wie Bilder von begeisterten Hobbymalern. Nach seinem Ableben kam die Sammlung in den Besitz des Stadtmuseums. Vom 24. Juni bis zum 23. Oktober 2023 wird nun eine repräsentative Auswahl, ergänzt durch einige historische Informationen, im Magda Strebl-Saal des Museums zu sehen sein.

Info zur Ausstellung unter: https://www.klosterneuburg.at/de/Ausstellung_St_Martin_Die_Sammlung_Birgfellner