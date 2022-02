33 Ausfahrten wegen Frau Holle in Klosterneuburg

Spätestens in den Semesterferien überkommt Herrn und Frau Österreicher die Lust auf Winter. Mit Skifahren, Liften und Co. kann die Babenbergerstadt nicht aufwarten. Sehr wohl aber mit Schnee: Frau Holle hat heuer früh und mit besonders prachtvollen Flocken zugeschlagen. Und fordert damit die Mitarbeiter der Gemeinde: „Ein Winter wie dieser, der oft mit Temperaturen um den Gefrierpunkt aufwartet, ist für ein Gebiet wie Klosterneuburg eine schwierige Herausforderung“, heißt es seitens der Stadt.

Oft ist es etwa in Höflein nur nass und in Weidling spiegelglatt

„Erst beim letzten Einsatz hat es auf dem Stadtplatz geregnet, während oben beim Weißen Hof, in der Holzgasse und Türkenschanzgasse, tiefster Winter herrschte. Oft ist es etwa in Höflein nur nass und in Weidling spiegelglatt“ – die erste Bilanz des Winters: 33 Ausfahrten mit Lkw, Traktor oder Pritsche. Der Einsatzleiter hat rund um die Uhr, Tag und Nacht, ein wachsames Auge auf das Wetter, um im richtigen Moment einzugreifen, um auf den über 274 Straßenkilometern – mit bis zu 400 Metern Höhenunterschied – für Sicherheit zu sorgen.

Bei ihrer Arbeit setzen sie auf Mithilfe der Bevölkerung: „Wir appellieren, die Halteverbote zu berücksichtigen. Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen – denn immer wieder sind die über drei Meter breiten Schneepflüge dann zu unnötigen Manövern gezwungen und müssen ganze Straßenzüge zurückschieben.“ Im Extremfall muss die Polizei um Unterstützung angefordert werden.

