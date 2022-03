„Klosterneuburg hilft“: Freundschaftliche Begegnungen mit Ukrainern

Der Zustrom von Klosterneuburgern, die helfen wollen und Ukrainern, die ihre neue, vorübergehende Heimat kennenlernen wollen, war enorm. So groß, dass das erste „Begegnungscafé“ vom Verein „Klosterneuburg hilft“ vom kleinen Café in der Babenbergerhalle in das größere „Göppingerstüberl“ verlegt werden musste.

Und allen Teilnehmern war eines gleich: der große Wunsch anderen in dieser schweren Situation zu helfen und sie in Klosterneuburg willkommen zu heißen.

„Mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet“

„Das der Zuspruch groß sein wird, konnten wir schon an den zahlreichen Anrufen, die wir in den letzten Tagen erhalten haben, erahnen, aber mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet“, waren Jakob Ernst, Obmann von „Klosterneuburger hilft“, und das ganze Team des Vereins von dem Zuspruch begeistert.

Seit einigen Jahren kümmert sich der Verein und viele Ehrenamtliche um Menschen, die in Klosterneuburg Schutz, Hilfe und ein neues Zuhause gefunden haben. Nun kommen immer Menschen aus der Ukraine in der Babenbergerstadt an. Ihnen möchte „Klosterneuburg hilft“ sowohl bei der Suche nach einem passenden Quartier als auch bei der Eingewöhnung helfen.

Viele Fragen sind noch offen

Genau zu diesem Zweck wurde das „Begegnungscafé“ ins Leben gerufen. Neben Klosterneuburgern, die Platz haben und Flüchtlinge gerne aufnehmen wollen, nutzten auch zahlreiche Ukrainerinnen und Ukraine um sich untereinander und mit den Klosterneuburgern auszutauschen.

Wo muss ich mich melden? Welche Auflagen muss man als Quartiergeber erfüllen? Wie sieht es mit Grundversorgungsleistungen aus? Erste Antworten konnte man im „Begegnungscafé“ erhalten. Kabarettist Werner Brix, der selbst auch Flüchtlinge aufgenommen hat, versuchte, einige dieser Fragen zu klären. Für die Flüchtlinge übersetzte eine Studentin die Fragen und Antworten ins Ukrainische.

Sachspenden werden weiterhin gesammelt

Das „Begegnungscafé“ soll nun auch weiterhin ein zentraler Ort sein, an dem man sich kennenlernen und Informationen austauschen kann. Daher hat der Verein „Klosterneuburg hilft“ beschlossen, dass der nächste Termin (siehe unten) speziell für neu Angekommene und deren Quartiergeber sein soll. Weiterhin steht aber natürlich die Facebook-Seite des Vereins zur Verfügung, um sich miteinander auszutauschen, Sachspenden zu suchen und zu finden, in Kontakt zu bleiben und Unterstützung zu bekommen.

Unterstützung in Form von Sachspenden erhofft sich „Klosterneuburg hilft“ auch weiterhin. Auch diese Woche werden wieder Spenden gesucht, die dann in die Ukraine transportiert werden. Am Donnerstag und Samstag kann man seine Spenden wieder in die Wienerstraße bringen. Was derzeit tatsächlich dringend im Krisengebiet gebraucht wird, hat der Verein wieder zusammengestellt – siehe Infobox rechts.

