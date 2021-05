Es ist wohl ein Tag im Leben, den Kinder, Eltern, Familien und Freunde herbeisehnen. Aber auch in diesem Jahr stehen Erstkommunionen und Firmungen im Zeichen von Corona. Vorbereitungsstunden im katholischen Distance Learning, beschränkte Besucherzahlen in den Messen und Maskenpflicht für Erstkommunionskinder und Firmlinge: Die Feierlichkeiten werden auch in diesem Jahr von der Pandemie überschattet.

„Die Firmungen finden Mitte Mai, die Erstkommunionen Ende Juni statt“, erklärt Tamara Tesak, die als Pastoralassistentin für die Stiftspfarre und die beiden Pfarren in Kritzendorf und Höflein zuständig ist.

Die Vorbereitung auf die Sakramente findet online beziehungsweise in den Gottesdiensten statt, bei denen strenge Vorgaben der Erzdiözese gelten. Diese Vorgaben gelten dann auch für die Erstkommunionen und die Firmungen. „Wir feiern in kleinen Gruppen und halten uns dabei streng an die Vorgaben der Erzdiözese Wien und der Österreichischen Bischofskonferenz. Die erlaubte Anzahl der mitfeiernden Personen ergibt sich daraus“, so Tesak.

Bei der Firmung in der Stiftspfarre wird auch auf Corona-Tests gesetzt. „Alle Personen, die zur Feier der Firmung kommen, werden gebeten, sich zeitnah testen zu lassen“, hofft Tesak, dass dann so eine schöne Feier – ohne Gefahr – stattfinden kann.