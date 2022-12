Preis für Nachwuchs-Literaten: In 80 Texten zu einer besseren Welt

Werbung

Der Jugend gehört die Zukunft: Was wollen sie verbessern? Und wie können sie das umsetzen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Nachwuchs-Schriftstellerinnen und Schriftsteller beim heurigen Literaturpreis. Das Motto: „Es geht auch anders.“

Der Leitspruch trifft den Zeitgeist, hebt Schulstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) hervor: „Wir leben in einer bewegten Zeit – Corona, Krieg in nächster Nähe, Energiekrise, hohe Inflation. ,Es geht auch anders‘ und dass die Jugend anders denkt, ist notwendig, sodass wir hier Änderungen vorantreiben können.“

„Es geht immer anders, aber nicht ohne Sprache und Kommunikation. Ich gratuliere Klosterneuburg zu diesen tollen Talenten!“ Andrea Schurian Kulturjournalistin und Autorin

Die Werke der Schülerinnen und Schüler, von der ersten bis zur achten Klasse, zeigen, eben welche Änderungen es braucht. Und animieren die Leserinnen und Leser: „Die Texte haben uns viel Freude bereitet“, lobte Ulrike Schark, Organisatorin und „gute Seele“ des Literaturpreises: „Die Texte sind so vielfältig und bunt.“

80 Jugendliche, von der ersten bis zur achten Klasse, aus dem BG/BRG Klosterneuburg, dem Privatgymnasium und der Mittelschule haben ihre Zukunftsvisionen eingebracht. BG/BRG-Direktorin Hemma Poledna unterstreicht die gute Kooperation: „Es ist mir immer eine besondere Freude, dass wir von September weg wirklich alle gemeinsam arbeiten.“

Ein großer Dank gelte auch weiteren Unterstützern: der Stadtgemeinde, den Elternvereinen und dem Stift ebenso wie den engagierten Lehrkräften. Poledna: „Da steckt ganz viel Arbeit dahinter, dass wir das machen können.“

Rednerin Andrea Schurian lobt die Jugendlichen und hält ein Plädoyer für Bücher und das Schreiben. Foto: Wagner

Die größte Anerkennung verdienen aber die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer – die Lobeshymne kommt von einem echten Profi: „Ich gratuliere Klosterneuburg zu diesen tollen Talenten“, würdigt Festrednerin Andrea Schurian, ihres Zeichens Kulturjournalistin und Autorin, den Literatur-Nachwuchs.

Die Texte seien „sensationell und toll“. Und mit dem Niederschreiben tragen die Jugendlichen einen wichtigen Teil bei, ist Schurian überzeugt: „Zur Begeisterung, was wir an Möglichkeiten im Netz gewinnen und was wir Wissenswertes aus dem Netz saugen können, sollte sich das Wissen gesellen, dass wir viel verlieren, wenn mit dem haptischen Buch auch die Literatur als der Ort verschwindet, an dem ein Schriftsteller und der Leser sich nicht bloggend oder twitternd treffen, sondern in der Imagination. Ihr habt mit euren Texten vorgemacht, wie diese Imagination geht. Macht weiter so, denn so geht Zukunft.“ Und beruft sich dabei auch auf das Motto: „Es geht immer anders, aber nicht ohne Sprache und Kommunikation.“

Die Siegertexte werden in den nächsten Wochen in der NÖN veröffentlicht, der erste Beitrag ist auf Seite 30 zu lesen .

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.