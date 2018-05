Nur zwei Österreicher waren besser als er. 1966 überzeugte Udo Jürgens das Publikum. 2014 sang sich Conchita Wurst in die Herzen der Zuhörer. Und nun er: Cesár Sampson. Mit 342 Punkten holte er Bronze nach Österreich. Dabei begann seine musikalische Karriere in Klosterneuburg.

„Er war einer von vielen, aber er ist schon damals herausgestochen“, erinnert sich Gottfried Schnürl an seinen damaligen Trommel-Schüler Cesar Sampson, den damals alle nur als Kenny kannten. Schnürl stellte eine Band zusammen, die schon Anfang der 1990er Jahre auf sich aufmerksam machte: „Kits On The Drums“. Mit einer CD schafften es die Klosterneuburger auch in die Charts und noch immer wird vor allem ihr Titel „Afrika“ regelmäßig im Radio gespielt.

Von Klosterneuburg nach Lissabon

Aber nicht nur im Radio konnte man die Gruppe bewundern. Ihren größten Auftritt hatte Schnürl mit seiner Band im damaligen Praterstadion. Vor tausenden Menschen heizten sie für Brian Adams ein. Und dabei konnten sie auch die Musiker des Weltstars begeistern. „Bei der ersten Probe sind die Bandmitglieder von Brian Adams ausgezuckt und auf die Bühne gekommen und waren begeistert“, denkt auch Schnürl noch gerne an diesen Auftritt zurück.

So kennen ihn vielleicht noch einige Klosterneuburger. Die musikalische Karriere von Cesár „Kenny“ Sampson startete in Klosterneuburg. | NOEN

Die Erinnerung an diesen Abend hat Sampson vielleicht auch bei seinem Auftritt beim Song Contest geholfen. Dabei ist Sampson sozusagen auch genetisch vorbelastet. Denn auch seine Mutter, Kathy, ist eine erfolgreiche Musikerin und hat unter anderem den Titelsong der Fernsehserie „Kommissar Rex“ komponiert und gesungen. Auch sie wird Kenny fest die Daumen gedrückt haben. So wie auch Schnürl. „Das Lied ist gut, sehr cool und Kenny hat es professionell und sauber gesungen“, lautet das musikalisch geschulte Urteil von Schnürl. Und: „Ich habe mich sehr für ihn gefreut, vor allem weil er Jahre nicht gesungen hat. Er war Fitnesstrainer und ist wahnsinnig durchtrainiert, aber bei seinem Auftritt hat er das Körperliche nicht ausgespielt.“

„Ohne Rhythmus geht gar nix“

Die Grundlagen für diesen Erfolg liegen in Klosterneuburg. Hier nahm Kenny Percussions-Unterricht bei Gottfried Schnürl. Und Schnürl ist davon überzeugt, dass Sampson noch immer von diesem Unterricht profitiert: „Ohne Rhythmus geht gar nix. Er ist die Basis für alle Instrumente“. Und mit diesem Talent, das in Klosterneuburg entdeckt wurde, kann es Sampson noch weit bringen. „Das war sein erster Auftritt als Solosänger und das vor der halben Welt – ohne Patzer, ohne Ausrutscher“, ist Schnürl von seinem ehemaligen Schüler begeistert. „Ich glaube, er hat das Zeug zu Größerem. Jetzt hängt aber auch viel von den Produzenten ab, die er hat“, wünscht sich Schnürl, dass Sampsons Wunsch in Erfüllung geht, den er als Jugendlicher geäußert hat: „Ich will Musiker werden“.