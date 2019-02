Fünf Männer und vier Frauen gehen bei der EU-Wahl am 26. Mai für die ÖVP Niederösterreich ins Rennen. Wie bereits bekannt war, gilt Lukas Mandl als Nummer eins, auf der Bundesliste findet sich der 39-Jährige auf Platz fünf. Die Bundesliste der ÖVP führt Othmar Karas an. Auf der Landesliste steht ein in Klosterneuburg sehr bekannter Name: Stadträtin Maria Theresia Eder. Sie ist die Nummer eins der Frauen in Niederösterreich. Die NÖN bat Eder zum Gespräch.

NÖN: Warum haben Sie sich entschieden, für die Europawahl zu kandidieren?

Maria Theresia Eder: Ich bin eine glühende Europäerin und will einen Beitrag für Europa leisten.

Wie wird man Kandidat für die Wahl ins EU-Parlament?

Eder: Ich wurde vom Land Niederösterreich gefragt, ob ich das machen will. Hab dann kurz überlegt und zugesagt, denn das ist eine Arbeit, die unserer zukünftigen Generation zu Gute kommt.

Bei aller Begeisterung für die europäische Idee – da gibt es doch sicher auch von Ihnen Ideen, wie man etwas besser machen kann?

Eder: Insgesamt finde ich die Grundidee sehr gut. Ich stehe für eine für eine fokussierte, entbürokratisierte EU, die uns auch in Zukunft Sicherheit und Durchsetzungskraft für Europa gewährleistet. EU-Normen, wie zum Beispiel die der LED-Lampen, halte ich für wichtig und sinnvoll. Auch die Vereinheitlichung der Bildungsstandards. Ich habe als Studentin in Spanien erlebt, wie schwierig es war, alle Formalitäten zu organisieren. Wie gut geht es unserer Jugend, sich frei in Europa bewegen zu können!

Aber was läuft derzeit falsch in der EU?

Eder: Wir müssen aufpassen, dass uns die Bürokratie nicht über den Kopf wächst. Wichtig ist auch, dass die EU bürgernäher wird.

Mit dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU ist wohl das schwärzeste Kapitel dieses Staatenbundes geschrieben?

Eder: Das ist auch ein Grund, warum ich mitmachen will. Mit einer rein nationalen Aktion wurde die Mitgliedschaft England gekippt. Ich hoffe, dass es zu keinem Hard Brexit kommt. Das wäre eine Katastrophe. Der Verlust des Sitzes der Europäischen Arzneimittel-Agentur oder auch der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde ist schon schlimm genug.

Könnte man den Brexit noch irgendwie verhindern?

Eder: Ich hoffe, dass sich der Austritt so negativ auswirkt, dass sich das Volk wieder anders entscheiden wird. Aber das muss jetzt vom Volk ausgehen.

Haben Sie schon persönliche negative Erfahrungen mit dem Brexit gemacht?

Eder: Gut, dass Sie das fragen. Wir wollten unsere Tochter heuer für ein Praktikum nach England schicken. Das werden wir uns jetzt durch die zu erwartenden höheren Belastungen noch einmal gründlich überlegen.

Was halten Sie von der Idee der Vereinigten Staaten Europas?

Eder: Ich halte den Staatenbund in der jetzigen Form für sehr gut. Es wächst zwar alles zusammen, trotzdem bleibt die Regionalität bestehen. Wichtig ist die gemeinsame Währung. Auch ein gemeinsames Heer kann ich mir vorstellen, aber nur unter der Prämisse, dass die Neutralität Österreichs gewahrt bleibt.

Wie schaut es aus mit einer gemeinsamen Fiskal- und Sozialpolitik?

Eder: Man muss da vorsichtig sein, dass man nicht alles mit Brachialgewalt durchdrückt. Wichtiger ist da das freie Reisen, der freie Wirtschaftsverkehr und dass die Jugend überall in Europa studieren kann.

Wie stehen Sie zur derzeitigen Einwanderungspolitik?

Eder: Der Schutz der gemeinsamen europäischen Außengrenze ist für mich wichtig, denn nur dann kann man gute Asylpolitik im Zeichen der Menschlichkeit und des Helfens machen und den Schlepperorganisationen Einhalt gebieten.

Die Bevölkerung ist ja nicht unbedingt positiv zur EU eingestellt. Was müsste man machen, um das zu ändern?

Eder: Ich glaube, gerade durch den Brexit hat sich in der Einstellung der Bevölkerung zur EU einiges zum Positiven geändert. Die ÖVP war immer eine pro-europäische Partei. Deshalb trete ich auch an, um meinen Beitrag zu leisten.

Wie kann man Sie am 26. Mai wählen?

Eder: Es gibt österreichweit eine Liste. Wichtig dabei ist zu wissen, dass der Wähler den Namen eintragen muss. Das ist es auch schon.