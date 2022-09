Klosterneuburger Benefiz-Konzert für die Ukraine

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Internationale Albrechtsberger Gesellschaft mit Sitz in Klosterneuburg gibt wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich und lädt am Sonntag, 25. September um 15 Uhr zu einem Benefizkonzert für die Ukraine in die Evangelische Kirche. Es spielt das Ensemble Harmonie Wien, bestehend aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, weiters wirken Peter Lukan und Ingrid Haselberger gesangssolistisch sowie Choristen aus Wiener Chören mit.

Unbekannte Komponisten, internationale Meister,

Werke unbekannter lokaler ungarischer und ukrainischer Komponisten treffen auf international renommierte Meister, Kammermusik auf prächtige Chormusik des sakralen Genres. Arrangiert für die Wiener Oboe oder im Original sind Oeuvres aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert zu hören, moderiert von Prof. Gerhard Kaufmann, Cellist des Ensembles. Der ungarische Komponist Peter Toth wird anwesend sein.

Das Ensemble Harmonie-Wien wurde 2010 gegründet und vereint künstlerische Virtuosität mit Charme und Humor. Verschiedenste musikalische Schmankerl werden eigens vom Cellisten des Ensembles, Gerhard Kaufmann arrangiert. Darüber hinaus spielt das Ensemble sehr viele Konzerte mit dem jungen Pianisten Elias Keller zusammen. Das Ensemble Harmonie-Wien gibt regelmässig Konzerte von Europa bis China.

Information und Tickets (Mindestspende 25 Euro) bei der Internationalen Albrechtsberger Gesellschaft, 0676 3246670, doris.fuereder@outlook.com. Nach dem Konzert Ausklang im Kastaniengarten des Stiftsrestaurants Leopold.

