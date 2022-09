Umwelt-Gemeindetag: Ein Apfelbaum für Klosterneuburg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Großer Andrang herrschte beim 11. Niederösterreichischen Umwelt-Gemeindetag in Grafenegg. Über 1.300 Gemeinde- und Regionsvertreter nutzten die Möglichkeit, sich über Ziele und Herausforderungen der Umwelt- und Energiepolitik zu informieren.

Bei diesem Gemeindetag stand heuer die Energieversorgungssicherheit und das Energiesparen im Mittelpunkt. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg wurde durch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Umweltgemeinderat und Stadtrat Leopold Spitzbart (beide ÖVP) und Stadtrat Karl Schmid-Wilches (SPÖ) vertreten.

Apfelbaum für Mensch und Bienen

„Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, „zum einen durch die Pandemie zum anderen durch den Krieg mitten in Europa und die dadurch angeheizte Inflation. Jetzt wird der Wert einer sicheren Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme deutlich.“

Seitens der Stadtgemeinde setze man schon seit vielen Jahren auf Energiesparen und den Ausbau der erneuerbaren Energien. „Beim Umweltgemeindetag wurde bestätigt, dass unser Weg der richtige ist“, bekräftigt Schmuckenschlager.

Etwa 80 Prozent der Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen und Wildbienen und Hummeln helfen dabei.“ Leopold Spitzbart Umweltgemeinderat, ÖVP

Im Vorfeld der Tagung erhielt die Stadtgemeinde Klosterneuburg einen Apfelbaum für die Teilnahme an der Aktion „Wir-für-Bienen“. Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart dazu: „Etwa 80 Prozent der Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen und Wildbienen und Hummeln helfen dabei.“

Naschgarten wird um Apfelbaum reicher

Ohne die Wildbienen wäre ein menschliches Leben gar nicht möglich. Sie bestäuben nicht nur einen Großteil der Pflanzen, sondern sind für die Produktion von rund 30 Prozent der Lebensmittel verantwortlich. Spitzbart: „Darum ist uns die Teilnahme an der Aktion ‚Wir-für-Bienen‘ so wichtig.“

Der junge Apfelbaum wird beim Spielplatz Stegleiten in Kierling gepflanzt werden und den „Naschgarten“ der Stadtgemeinde Klosterneuburg um seine süßen, vitaminreichen Früchte erweitern.

