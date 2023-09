„Schwarzlichtevent“, ein Clubbingunternehmen, das in ganz Österreich unterwegs ist, lockt heute, Samstag, 2. September, zur „Neonparty der Superlative“. Los geht's um 20 Uhr in Leopolds Stiftskeller. „Wir wollen der Klosterneuburger Jugend noch vor dem Schulstart eine Möglichkeit bieten, in der nahen Umgebung feiern zu gehen“, lädt das Organisationsteam zum Event.