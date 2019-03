Was ist los in Klosterneuburg.

Am Donnerstag, den 14. März lädt der Rotary Club Klosterneuburg zum alljährlichen Benefiz-Abend in die Babenbergerhalle ein. Diesmal mit dem Kabarettisten Florian Scheuba zu Gunsten des Sozialfonds des BG/BRG Klosterneuburg. Scheuba präsentiert sein neues Erfolgsprogramm „Folgen Sie mir auffällig“. Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

Andreas Hochgerner

Ab 20 Uhr präsentiert Dieter Chmelar am Freitag, den 15. März im Kellertheater Wilheringerhof sein Programm „Wissen Sie nicht, wer ich war?“. Karten unter kulturamt@klosterneuburg.at oder 02243/444351.

Am Samstag, den 16. März und Sonntag, den 17. März findet die 50. Internationale Mineralien, Schmuck- und Edelsteinbörse sowie die Kunst- und Handwerksausstellung in der Babenbergerhalle statt. An beiden Tagen ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Reinhard Mayr

Ab 20 Uhr präsentiert Alf Poier am Samstag, den 16. März im Kellertheater Wilheringerhof sein Programm „Humor im Hemd“. Karten unter kulturamt@klosterneuburg.at oder 02243/444351.