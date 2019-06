Was ist los in Klosterneuburg.

Vom 21. bis 23. Juni verwöhnen die Florianis der FF-Kritzendorf beim Feuerwehrfest ihre Gäste. Am Freitag startet das Fest beim Feuerwehrhaus um 15 Uhr, am Samstag um 12 Uhr. Am Sonntag beginnt der FF-Heurige um 10 Uhr mit einer Feldmesse.

Am Freitag, den 21. Juni, von 13 bis 17.30 Uhr und am Samstag, den 22. Juni, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, beim Roten Kreuz (Kreutzergasse 11) Blut zu spenden.

Zum Fußball-Saisonabschluss steht ein ganz besonderes Highlight am Programm: Dank des Hauptsponsors IMMOunited kann der SK Rapid Wien in der IMMOunited Arena im Happyland begrüßt werden. Am Samstag, den 22. Juni, um 16.30 Uhr spielen die U9 Mannschaften gegeneinander, bevor um 18.30 Uhr die Kampfmannschaften der beiden Vereine gegeneinander antreten. Tickets auf http://tickets.fc-klosterneuburg.at/at/ oder an der Abendkasse.