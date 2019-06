Was ist los in Klosterneuburg? .

Am Freitag, den 14. Juni lädt um 15 und um 16.30 Uhr das Theater Schneck & Co zu „Post für den Tiger“ in das Kellertheater Wilheringerhof ein. Karten sind unter kulturamt@klosterneuburg.at oder 02243/444351 erhältlich.

Der Kinderlauf ist nur ein Highlight des beliebten „Wir Gugginger“-Familienfestes, das dieses Jahr am Samstag, den 15. Juni ab 15 Uhr am Spielplatz beim Volksheim stattfindet.

Didi Sommer präsentiert am Samstag, den 15. Juni im Kellertheater Wilheringerhof ab 20 Uhr sein Programm „Aufschneidn“. Karten unter kulturamt@klosterneuburg.at.