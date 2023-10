Sinkende Preise zum Heizbeginn in Klosterneuburg und Kritzendorf

Österreichs größter Naturwärmeanbieter gibt sinkende Preise frühzeitig zu Beginn der Heizsaison an Kundinnen und Kunden weiter - davon profitieren auch Klosterneuburg und Kritzendorf.

Die Verwerfungen auf den Energiemärkten sind auch an den Wärmepreisen der EVN nicht spurlos vorübergegangen. Steigende Holz-, Strom- und Gaspreise führten im vergangenen Jahr auch zu Erhöhungen der Wärmepreise.

Nun werden Einkaufsvorteile frühzeitig weitergegeben und die Preise bereits mit 1. Oktober 2023, also vor dem Winter, gesenkt. In manchen Wärmenetzen würden die nächsten Preissenkungen regulär erst im ersten Halbjahr 2024 erfolgen. „Die EVN wird dem nun vorgreifen und mit einer Rabattaktion die Preise für rund 90 Prozent ihrer Kundinnen und Kunden reduzieren“, so EVN Sprecher Stefan Zach und ergänzt: „Je nach Wärmenetz beträgt die Senkung im Bezirk Tulln bis zu 6 Prozent“.

Die EVN-Wärmepreise können sich aufgrund der unterschiedlichen Netzstrukturen unterscheiden. Grund dafür sind unter anderem unterschiedliche Versorgungswege bei der Beschaffung der erforderlichen Biomasse oder auch die unterschiedliche Größe der Wärmenetze, die Anschlussdichte und die damit verbundenen Leitungsverluste.