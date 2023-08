Aufbahrung und Begräbnis: Abschied nehmen von Pfarrer Hugo

Der Schock nach dem tragischen Unfalltod von Pfarrer Hugo (†51) ist groß. Vergangenen Donnerstag wurde in Oslo ein Requiem für den gebürtigen Norweger gehalten. Nächste Woche wird Hugo in Klosterneuburg beigesetzt.

Trauernde können im Stift Abschied nehmen: Der Leichnam wird am Dienstag, 8. August, von 10 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 9. August, ab 10 Uhr in der Stiftskirche aufgebahrt. Seitens des Stift heißt es: „Im zuversichtlichen Glauben an die Auferstehung der Toten beginnt am 9. August, um 15 Uhr die Feier des Requiems in der Stiftskirche Klosterneuburg und die Beisetzung in der Chorherrengruft (Sebastianikapelle) des Stiftes.“

Das Konvent bittet um „das Gebet für unseren verstorbenen Mitbruder“. Und: „Unser aller Mitgefühl gilt seiner Familie.“

