Vogelspinne in Klosterneuburger Wohnbau entdeckt

Ein Fund, den nicht jeder so cool weggesteckt hätte: Eine große Vogelspinne wurde in der Nacht auf Sonntag, 13. August, in einem Wohnbau in Klosterneuburg entdeckt. Zufällig war die Finderin eine Einsatzfahrerin der Tierhilfe Klosterneuburg. Zusammen mit ihrem Bruder konnte die etwa zehn bis 12 Zentimeter große Spinne gesichert werden und bei einem weiteren Einsatzfahrer am nächsten Tag artgerecht untergebracht werden.

Das Tier war unterernährt und dehydriert zur Zeit der Auffindung, die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte den Besitzer ausfindig machen, bestätigt die Polizei Klosterneuburg. Weitere Schritte werden nun von der Bezirkshauptmannschaft unternommen.

Meldepflicht

Die Haltung von Wildtieren und exotischen Tieren, unter anderem von Reptilien, ist meldepflichtig. Die Meldung der Haltung an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde hat innerhalb von zwei Wochen nach dem Erwerb zu erfolgen und muss neben Name und Adresse des Halters unter anderem die genaue Art und Anzahl der gehaltenen Tiere zum Inhalt haben.