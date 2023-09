Einbruch in Klosterneuburger Lokal: Polizei sucht drei Männer

Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 22. Juli 2023, gegen 3.55 Uhr, einen Einbruchsdiebstahl in ein Lokal in Klosterneuburg verübt zu haben. Es wurde eine Tür zum Verkaufsraum aufgebrochen und aus diesem eine Geldbörse samt Bargeld gestohlen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg veröffentlicht die Landespolizei Lichtbilder der drei Männer, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Klosterneuburg, Telefonnummer 059133-3220, erbeten.