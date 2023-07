Klosterneuburgs Radlobby: „Symbole aufpinseln ist Symbolpolitik“

Die Stadtgemeinde wird in naher Zukunft auf Straßen im Zentrum die neuen Boden-Piktogramme, die „Sharrows“, ausrollen. Diese Maßnahme, die zum Wohle der Radfahrer ins Leben gerufen wird, stößt aber nicht nur auf Zustimmung. Ja sogar die Vertreter der Radfahrer, die Klosterneuburger „Radlobby“, findet dafür kritische Worte: „Es werden jetzt Symbole aufgepinselt, die nicht mehr als das sind: Symbolpolitik.“

Aber was sind „Sharrows“ eigentlich? „Sharrows“ wurden 2022 in Österreich eingeführt; Die RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) weist ausdrücklich darauf hin, dass „Sharrows“ „rein informativen Charakter“ haben und „keine qualitative Anlageform für den Radverkehr ersetzen“. Insbesondere könnten damit keine Hauptradrouten ersetzt werden, für die „im dicht bebauten Gebiet eine Maschenweite von 500 Metern anzustreben ist“ und die „hauptsächlich nach dem Trennprinzip (das heißt Radweg oder Radfahrstreifen) gestaltet werden.“

Politik und Radgruppen (Forum Radverkehr und Radlobby) aus Klosterneuburg haben ein RVS-konformes Radrouten-Netz erarbeitet. „Der Gemeinderat hat im Dezember 2022 für vier der von der Radlobby vorgeschlagenen Lückenschlüsse einen konkreten Zeitplan von 2022 bis 2025+ mit einem Grundsatzbeschluss abgesegnet. Bisher wurde entgegen dieser Planung nichts davon umgesetzt“, so die Kritik von Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK).

Als neuerlichen Tiefschlag bezeichnet Hehberger die Meldung von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, dass der geplante und budgetierte Radweg nun doch nicht durch den Stollhof verläuft und umgeplant werden muss, sowie hangseitig entlang der B14 mit zwei Querungen geführt werden soll. Hehberger: „Sharrows sind für den Radverkehr förderlich, wenn sie, gemäß der geltenden Richtlinie, nur dort eingesetzt werden, wo keine Radfahranlagen nötig beziehungsweise möglich sind. Sie sind nicht förderlich und abzulehnen, wenn sie als vermeintlicher Ersatz für dringend notwendige und vom Gemeinderat bereits beschlossene Radwegprojekte verwendet werden.“

Die Kritik des PUK-Verkehrsstadtrats bezieht sich aber vor allem auf die Art der Umsetzung: „Ich bin nicht gegen die neuen Sharrows. Ich hätte mir nur eine Einbindung der Radorganisationen in die Planungsarbeit erhofft und gewünscht.“ So sei es auch im „Stadtentwicklungskonzept 2030+“ (STEK 2030+) vorgesehen, „dass auf Augenhöhe mit den betroffenen Menschen transparent kommuniziert wird. Das ist hier nicht geschehen“, so Hehberger.Die jüngste Absage, den Radweglückenschluss Kierling nach zwei Jahren der ergebnislosen Verhandlungen nicht durch den Park vom Stollhof zu führen, verzögere und verteuere das wichtige Projekt leider weiter.Hehberger: „Die 'Sharrows' dürfen nicht zur Feigenblattaktion einer verfehlten und längst überfälligen Radfahrpolitik mit sicheren Radwegen für alle Menschen von Klosterneuburg werden. Dazu gebe ich mich nicht her. Wo sind die wichtigen Aktivitäten zur Umsetzung eines leistungsfähigen Radwegenetzes für Klosterneuburg, wie es im einstimmig beschlossenen Grundsatzbeschluss von 2022 steht?“, fragt sich der PUK Verkehrsstadtrat.

Die PUK bewegt sich mit ihrer Kritik ganz auf Schiene der „Radlobby Klosterneuburg“. Sprecher Werner Palfinger: „Klosterneuburg stellt sich mittlerweile oft und gerne als fahrradfreundliche Gemeinde und Vorbild beim Klimaschutz dar.“ Der Bürgermeister werbe mit dem Radfest und spräche vom geplanten „Rad-Highway nach Kierling“, den er vor 13 Jahren schon versprochen hätte, und „der in Wahrheit als kombinierter Geh- und Radweg eine absolute Minimallösung ist. Andere im Grundsatzbeschluss 2022 vorgesehene Radwegprojekte, wie der Anschluss des Gymnasiums, werden aufgeschoben. “

Die aktuelle Performance der Gemeinde in Bezug auf Radverkehr wäre im 20. Jahrhundert vielleicht vorbildlich gewesen. Nach heutigen Maßstäben, angesichts der drängenden Klimakrise und echter wirksamer Lenkungsmaßnahmen in anderen Städten, wäre das „keine aktive Verkehrspolitik, sondern zögerlich, inszeniert und ineffektiv“, so Palfinger abschließend.

FPÖ Stadtrat Josef Pitschko lässt keinen Zweifel darüber, was er von den „Sharrows“ hält: „Ein völliger Schwachsinn. Das ist ein Beschmieren der Fahrbahn, um der Radlobby eine Freude zu machen.“ Das entspräche dem unnötigen Radweg bei der Agnesbrücke, der den Steuerzahler 200.000 Euro gekostet hätte.

Auch, dass diese Maßnahme ein Akt der Sicherheit für die Radfahrer sein soll, bezweifelt Pitschko: „Ich stelle mir vor, dass bei regennasser Fahrbahn das Ganze zu einer Rutschpartie wird, denn nasse Fahrbahnen sind gefährlich für Radfahrer.“

Einen Vorteil sieht Pitschko aber schon bei den Markierungen auf der Straße. „Dann wissen die Radfahrer wenigstens, in welche Richtung sie fahren müssen, und sind nicht als Geisterfahrer unterwegs“, meint der FPÖ Stadtrat abschließend durchaus sarkastisch.

„Die Kritik der Radlobby begrüße ich ausdrücklich. Denn dadurch sieht man, was passieren würde, wenn nicht die Volkspartei, sondern Ultra-Grüne die Verkehrspolitik bestimmen würden“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP). Die „Sharrows“ wären ein ideales Mittel, um mehrere Interessen unter einen Hut zu bringen. „Die Fahrradfahrer erfahren dadurch mehr Beachtung und Anrainer wie Unternehmen verlieren nicht unnötig viele Parkplätze“, argumentiert der Bürgermeister.