Ex-Vizebürgermeister Helmut Zuschmann wurde in der vergangenen Woche über einen Schaden an der ehemaligen Telefonzelle informiert: Die vom „Bildungs-und Geselligkeitsverein“ um 2.500 Euro umgebaute Tauschstelle für Bücher wurde offenbar – aufgrund der Größe des Schadens – von einem Lkw demoliert. In der Zelle wurde keine Schadensmeldung vom Schadensverursacher hinterlassen.

„Ein Passantin hat erklärt, dass der Schaden schon am vergangenen Mittwoch war“, so Zuschmann. Gesucht werden nun in Zusammenarbeit mit der Polizei Zeugen, die etwas zum Unfallhergang oder dem Unfall-Fahrer berichten können.