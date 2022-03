Holzleim über Pkw in Klosterneuburg gekippt: Steirer ausgeforscht

Auch ein Gartenschlauch wurde bei der Tat in der Nacht auf den 20. September 2021 von einem Areal in der Nähe gestohlen. Der Verdächtige aus dem Bezirk Weiz in der Steiermark war nicht geständig, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der 37-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Um zum Holzleim zu gelangen, kletterte der Mann laut Polizei zuvor über einen in der Garage gelagerten Kleiderkasten, der dadurch ebenso wie die Fahrzeuge beschädigt wurde. Die Schadenssumme beträgt den Angaben zufolge mehr als 5.000 Euro.

