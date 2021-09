Letzten Sonntag feierte das IST in Maria Gugging wieder mit hunderten Familien seinen „Open Campus Day“ - einen feierlichen Tag der offenen Tür, bei dem es zwischen 12 und 18 Uhr ein reichhaltiges Angebot an Unterhaltung für Groß und Klein zu genießen gab. Letztes Jahr musste der Open Campus Day wegen der Pandemielage online abgehalten werden.

Der Open Campus Day des IST Austria lockte wieder eine große Zahl an Familien an, die sich am Angebot an Wissensspielen, Präsentationen und Verköstigungen erfreuen konnten. Török

Umso erfreulicher war es sowohl für Gäste als auch für Veranstalter, dieses besondere Ereignis endlich wieder in gewohnter Form (wenn auch mit 3G-Regelung und Masken im Innenbereich) abhalten zu dürfen. Das Institut hat sich aus diesem Grund bei der Organisation des Open Campus Day auch so einige Besonderheiten für die großen und kleinen Besucher einfallen lassen.

So gab es etwa im Innenbereich eine Mitmachausstellung, bei der Kinder auf vier Stationen (Lebewesen, Modelle, Physik und Chemie) von Wissenschaftern und Mitarbeitern auf spielerischer Art und Weise über aktuelle Forschung und die jüngsten wissenschaftlichen Entdeckungen informiert wurden. Für die fleißigsten und wissbegierigsten Nachwuchsforscher gab es zusätzlich zur Mitmachausstellung ein Quiz zu absolvieren, bei dem als Belohnung ein Gratiseis winkte.

„Wissenschaft und Forschung sind der Schlüssel, um die Zukunft erfolgreich meistern zu können“ Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ (ÖVP)

Bei der Experimente Show „Supergscheit!“ in der Raiffeisen Lecture Hall konnten sich die Besucher von unmöglichen Vortex-Ringen überraschen lassen: Es wurden Rauchringe quer durch den Raum geschossen und anschließend deren Dynamik und Geschwindigkeit analysiert. Auf die kleinsten Besucher wartete eine Entdeckungsreise durch die Forschungswelt bei der von den Kinderbüros der Universität Wien organisierten Experimentierwerkstatt des Kindergartens Froschkönig.

Zahlreiche Führungen und Disskussionen warteten ebenfalls auf alle interessierten Gäste, die einen Einblick auf die Arbeit am Institut erhaschen wollten. Die feierliche Stimmung wurde durch einen DJ und eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten sowie Erfrischungen von Food Trucks unterstrichen.

Neues Laborgebäude nun feierlich eröffnet

Im Rahmen des Open Campus Days wurde auch die Eröffnung des neuen Zubaus am Campus zelebriert: Drei Jahre nach der Grundsteinlegung wurde das Laborgebäude 5 im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet. Dort werden zwölf Forschungsgruppen, die IST Austria Graduate School, eine Kernspinresonanz-Facility sowie die Bibliothek untergebracht. Wir hatten berichtet:

Klosterneuburg Laborgebäude 5 am IST Austria eröffnet

„Wir unterstützen das IST Austria sehr gerne“, meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu Beginn ihrer Ansprache. Wenn man aus der Pandemie etwas ableiten könne, dann zeige es, dass „Wissenschaft und Forschung der Schlüssel sind, um die Zukunft erfolgreich meistern zu können. Ich denke nur an die Entwicklung des Impfstoffes“, so Mikl-Leitner.

„Es ist wichtig, in Wissenschaft und Forschung zu investieren. Denn es ist uns damit gelungen, eine Wissenschafts- und Forschungsachse von Klosterneuburg, Krems, über Tulln und St. Pölten bis nach Wiener Neustadt aufzubauen, die sich sehen lassen kann“, unterstrich die Landeshauptfrau. Sie meinte weiter: „Am IST arbeiten die besten Forscher der Welt. Und es ist ein Auftrag, weiterhin in Wissenschaft und Forschung zu investieren. Hier wird auch alles getan, um Wissenschaft und Forschung in der Wirtschaft zu nutzen.“

Am IST sei laut der Landeshauptfrau „die Exzellenz zu Hause. Nicht nur im Bereich der Wissenschaft und Forschung, sondern auch im Bereich der Kultur und der Lebensqualität. Klosterneuburg bietet unglaubliche Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe zu einer Millionenstadt.“

„Es war aber nicht immer so um dieses Institut bestellt. Es waren die Gründungsväter Haim Harari und mein Vorgänger, die immer an dieses Projekt geglaubt haben. Umso wichtiger ist das klare Bekenntnis seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und des Landes Niederösterreich, dass wir hier weiter investieren wollen. Wir haben noch viel vor“, unterstrich die Landeshauptfrau.

„Das Institute of Science and Technology Austria ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht.“Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

IST Austria-Präsident Thomas Henzinger sprach über die Besonderheit des neuen Gebäudes: „Das neue Laborgebäude 5 vereint vier Gebäude in einem: Es sind Forschungsgruppen, die IST Austria Graduate School, eine Kernspinresonanz-Facility sowie die Bibliothek untergebracht.“ Jedes neue Gebäude sei für das IST ein Meilenstein und das nächste Laborgebäude befinde sich bereits in Bau.

Bundesminister Heinz Faßmann sagte per Videobotschaft: „Das Institute of Science and Technology Austria ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht. Es ist zu einem der vielversprechendsten Institute der Welt geworden. Als Wissenschafts- und Forschungsminister erfüllt es mich mit Stolz, das IST begleiten zu können. Mit der Eröffnung von Lab 5 schließen wir einen weiteren Meilenstein ab. Ich gratuliere den Verantwortlichen des IST Austria sehr.“

Weiters zu Wort kamen die Architekten Ernst Maurer und Erwin Stättner, Assistenz-Professorin Maria Ibánez, Dekanin der Graduate School Eva Benková und PhD-Studentin Sue Shi.

Begegnungsstätte für Theorie und Experiment

Das Sunstone Building (so soll das Lab 5 nun namentlich heißen) ist der neunte Neubau am Campus des Institute of Science and Technology Austria. Das Gebäude verfügt über eine Grundfläche von über 10.000 Quadratmetern. Sunstone dient als Begegnungspunkt von theoretischer und experimenteller Forschung, in dem 120 Forschern in 12 Forschungsgruppen arbeiten werden.

Neben den Forschungsgruppen erweitert eine neue Scientific Service Unit die wissenschaftlichen Möglichkeiten. So wird es mit der Kernspinresonanz-Facility etwa möglich sein, die Dynamiken und Funktionsweisen von Molekülen wie etwa Proteinen zu untersuchen, um die Bausteine des Lebens noch genauer untersuchen zu können. Ebenfalls lassen sich aber auch die magnetischen und elektrischen Eigenschaften von kleinsten Teilchen untersuchen, um so beispielsweise Quantenphänomenen auf die Spur zu kommen.

Bis zu 120 Forscher aus theoretischen und experimentellen Wissenschaften werden auf der Fläche von 10.000 Quadratmetern neue Erkenntnisse schaffen. Dabei ist besonders der Mix aus theoretischen und experimentellen Gruppen wichtig, um interdisziplinäre Forschung zu fördern.

Auch wird das neue Sunstone Building eine neue Bibliothek beinhalten, die auf 400 Quadratmetern den Forschenden hier Zugriff auf Fachliteratur und den Austausch mit Kollegen aus fremden Fachrichtungen ermöglicht. Um die Ausbildung der Studierenden noch weiter zu verbessern, findet sich ebenfalls die neue Graduiertenschule im neuen Laborgebäude.

Weitere Gebäude befinden sich bereits in Bau und in der Planung, um die stetig wachsende Forschergemeinschaft zu unterstützen. Seit diesem Jahr ist ein weiteres Laborgebäude in Bau, das neben Forschern auch ein Seminarzentrum enthalten wird. Ein weiteres Laborgebäude befindet sich momentan in der Konzeptionsphase.