Für Ferienspaß in Klosterneuburg wird gesorgt

KLOSTERNEUBURGFerienzeit ist Betreuungszeit. Daher bietet die Stadt ein sehr vielfältiges Angebotsportfolio für Familien - hier gilt es, den Überblick zu bewahren. Im „Familienkompass Klosterneuburg“ findet sich alles, was die Klosterneuburger aller Altersgruppen brauchen. In der Onlineplattform der Stadtgemeinde werden nicht nur nach Altersgruppen gestaffelte Ergebnisse geliefert, sondern diese können zusätzlich noch mit den verschiedenen Themenbereichen verknüpft werden.

Ferienbetreuungen in Klosterneuburg

Kindergärten: Die NÖ-Landeskindergärten sind wie gewohnt in den Ferienwochen 1 bis 4 und 6 bis 9 in Betrieb. In dieser Zeit können alle Kinder ihren gewohnten Kindergarten besuchen. In den Ferienwochen 4 und 6 bietet die Stadtgemeinde zusätzlich eine Sommerferienbetreuung im Kindergarten Anton Bruckner Gasse und Kindergarten Käferkreuzgasse mit verschiedenen Betreuungszeiten .



Volksschulen: In den Volksschulen gibt es für die „eigenen“ Schüler Ferienbetreuungen zu verschiedenen Zeiten während der Ferienwochen.

Für alle Kinder im Volksschulalter, auch jene, die woanders zur Schule gehen, gibt es in den Ferienwochen 3. Juli bis 4. August sowie 21. August bis 1. September in der Volksschule Albrechtstraße eine Betreuungsmöglichkeit der integrativen Hort- und Ferienbetreuung von 7 bis 16 Uhr. Betreuungsangebot gibt es auch in der Volksschule Hermannstraße vom 3. bis 21. Juli.



Private Anbieter: Mehr als zehn Anbieter, vom größten Anbieter, dem Champion Feriencamp, der im Happyland während der gesamten Sommerferien wochenweise Betreuung in unterschiedlichster Ausrichtung anbietet, bis hin zu vielen individuellen Anbietern mit Sprach-Lernwochen, Sportwochen, Waldferienwochen, Musikwochen und mehr garantieren, dass wirklich jeder seine „idealen“ Ferien in Klosterneuburg verbringen kann.

Fördermodell - Ferienbetreuungsscheck

Die Stadtgemeinde bietet all jenen, die die Angebote wegen geringerem Einkommen möglicherweise nicht finanzieren könnten, die Möglichkeit, den „Ferienbetreuungsscheck“ der Stadtgemeinde Klosterneuburg zu lösen.

Dieser Scheck ist ein Fördermodell für Familien, bei dem je nach Einkommenssituation bis zu 50 Euro Zuschuss pro Ferienbetreuungswoche und Kind lukriert werden können. Damit wird seitens der Stadt für die Klosterneuburger Familien eine finanzielle Erleichterung ermöglicht. „Besonders wichtig ist dieses Fördermodell für Familien, die ihre Kinder auch während der Ferien betreut haben möchten. Nur wenige haben so viel Urlaub zur Verfügung, um ihre Kinder während der gesamten Ferien selber betreuen zu können“, ist Stadträtin Maria Theresia Eder von der Wichtigkeit dieses Fördermodells überzeugt.

